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США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" - РИА Новости, 16.07.2021
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:37
2021-07-16T01:37
ангела меркель
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир"."По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.
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ангела меркель, джо байден, сша, в мире
01:37 16.07.2021
 
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Основа наших отношений - общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам", - говорится в декларации.
Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир".
"По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.
Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
01:14
Меркель заявила о различии позиции ФРГ и США по "Северному потоку — 2"
Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.
 
Ангела МеркельДжо БайденСШАВ мире
 
 
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