https://ria.ru/20210716/deklaratsiya-1741466837.html

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" - РИА Новости, 16.07.2021

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:37

2021-07-16T01:37

2021-07-16T01:37

ангела меркель

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир"."По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20210716/razlichiya-1741465312.html

сша

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ангела меркель, джо байден, сша, в мире