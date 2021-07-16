https://ria.ru/20210716/deklaratsiya-1741466837.html
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" - РИА Новости, 16.07.2021
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:37
2021-07-16T01:37
2021-07-16T01:37
ангела меркель
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир"."По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.
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ангела меркель, джо байден, сша, в мире
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США
и Германия
подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена
и канцлера ФРГ Ангелы Меркель
.
"Основа наших отношений - общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам", - говорится в декларации.
Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир".
"По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.
Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".
Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.