https://ria.ru/20210716/borba-s-pandemiey-1741542999.html

Видеомост Симферополь – Москва о вакцинации и борьбе с пандемией

Видеомост Симферополь – Москва о вакцинации и борьбе с пандемией - РИА Новости, 16.07.2021

Видеомост Симферополь – Москва о вакцинации и борьбе с пандемией

19 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва на тему: "Вакцинация: борьба с пандемией".

2021-07-16T14:22

2021-07-16T14:22

2021-07-16T14:22

анонсы

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Задать вопросУчастники в Симферополе:- заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон ЛЯСКОВСКИЙ; - проректор по науке КФУ им. В.И. Вернадского Анатолий КУБЫШКИН;- заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Владимир БЕЛОГЛАЗОВ;- вирусолог, профессор факультета биологии и химии КФУ им. Вернадского Владимир ОБЕРЕМОК;- заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника 2" Алексей МУЗЫКА.В Москве:- представители СМИ.Крым почти ежесуточно обновляет антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Постепенно в разных районах полуострова вводятся ограничения, а учреждения здравоохранения перепрофилируются под ковидные госпитали. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах быстрого распространения вируса, появлении новых штаммов, об эффективных способах борьбы с ним, о готовности больниц к наплыву зараженных, мерах защиты и готовности населения соблюдать предписания Роспотребнадзора.Есть ли у вируса слабые места? Почему вакцинация не способствует уменьшению количества инфицированных? Через какое время после прививки можно проходить ревакцинацию – и каким препаратом? Насколько помогут ограничительные меры избежать распространения инфекции?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы