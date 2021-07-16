Видеомост Симферополь – Москва о вакцинации и борьбе с пандемией
19 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва на тему: "Вакцинация: борьба с пандемией".
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Участники в Симферополе:
- заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон ЛЯСКОВСКИЙ;
- проректор по науке КФУ им. В.И. Вернадского Анатолий КУБЫШКИН;
- заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Владимир БЕЛОГЛАЗОВ;
- вирусолог, профессор факультета биологии и химии КФУ им. Вернадского Владимир ОБЕРЕМОК;
- заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника 2" Алексей МУЗЫКА.
В Москве:
- представители СМИ.
Крым почти ежесуточно обновляет антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Постепенно в разных районах полуострова вводятся ограничения, а учреждения здравоохранения перепрофилируются под ковидные госпитали. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах быстрого распространения вируса, появлении новых штаммов, об эффективных способах борьбы с ним, о готовности больниц к наплыву зараженных, мерах защиты и готовности населения соблюдать предписания Роспотребнадзора.
Есть ли у вируса слабые места? Почему вакцинация не способствует уменьшению количества инфицированных? Через какое время после прививки можно проходить ревакцинацию – и каким препаратом? Насколько помогут ограничительные меры избежать распространения инфекции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Симферополе:
- заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон ЛЯСКОВСКИЙ;
- проректор по науке КФУ им. В.И. Вернадского Анатолий КУБЫШКИН;
- заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Владимир БЕЛОГЛАЗОВ;
- вирусолог, профессор факультета биологии и химии КФУ им. Вернадского Владимир ОБЕРЕМОК;
- заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника 2" Алексей МУЗЫКА.
В Москве:
- представители СМИ.
Крым почти ежесуточно обновляет антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Постепенно в разных районах полуострова вводятся ограничения, а учреждения здравоохранения перепрофилируются под ковидные госпитали. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах быстрого распространения вируса, появлении новых штаммов, об эффективных способах борьбы с ним, о готовности больниц к наплыву зараженных, мерах защиты и готовности населения соблюдать предписания Роспотребнадзора.
Есть ли у вируса слабые места? Почему вакцинация не способствует уменьшению количества инфицированных? Через какое время после прививки можно проходить ревакцинацию – и каким препаратом? Насколько помогут ограничительные меры избежать распространения инфекции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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