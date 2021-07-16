https://ria.ru/20210716/bolnitsa-1741575110.html

В Калужской области пациент выпал из окна больницы

В Калужской области пациент выпал из окна больницы - РИА Новости, 16.07.2021

В Калужской области пациент выпал из окна больницы

Пациент в пятницу выпал из окна на шестом этаже больницы в Калужской области, от полученных травм он скончался на месте, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:37

2021-07-16T16:37

2021-07-16T16:37

россия

здоровье - общество

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Пациент в пятницу выпал из окна на шестом этаже больницы в Калужской области, от полученных травм он скончался на месте, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство."Прокуратура города Обнинска контролирует ход проверки по факту падения из окна шестого этажа хирургического отделения клинической больницы №8 ФМБА России 37-летнего мужчины, который от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Представитель областной прокуратуры уточнила РИА Новости, что скончавшийся – пациент медучреждения.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует прокуратура.

https://ria.ru/20210712/proisshestvie-1740902964.html

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россия, здоровье - общество, калужская область, происшествия