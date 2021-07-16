https://ria.ru/20210716/avtomobili-1741470374.html
В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях - РИА Новости, 16.07.2021
В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
В условиях тридцатиградусной жары автомобили белого цвета считаются наиболее практичными. О преимуществах таких машин рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T04:09
2021-07-16T04:09
2021-07-16T04:09
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автостат
авто
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В условиях тридцатиградусной жары автомобили белого цвета считаются наиболее практичными. О преимуществах таких машин рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.Установившаяся в Центральной России аномально высокая температура негативно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние автомобилей. По словам Сергея Удалова, при ярком солнце лакокрасочное покрытие выцветает быстрее, к тому же на жаре портятся пластиковые элементы салона.В таких условиях автомобили белого цвета наиболее практичны, считает эксперт. Он также отметил, что в России автомобилисты в основном предпочитают машины светлых оттенков."Белый цвет автомобиля достаточно нейтральный и ремонтопригодный, поэтому всегда количество любителей ярких цветов меньше. Еще у нас, наверное, есть традиции покупать машину неброских цветов, вроде белого. Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше. Еще на белых автомобилях не так видна наша пыль, как на более темных автомобилях. Светлые автомобили более популярные в этом плане", – сказал Сергей Удалов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210706/avtomobil-1740027285.html
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россия, автостат, авто
В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
Эксперт "Автостата" Удалов назвал самыми практичными в жару автомобили белого цвета
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
В условиях тридцатиградусной жары автомобили белого цвета считаются наиболее практичными. О преимуществах таких машин рассказал в интервью радио Sputnik
исполнительный директор аналитического агентства "Автостат"
Сергей Удалов.
Установившаяся в Центральной России аномально высокая температура негативно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние автомобилей. По словам Сергея Удалова, при ярком солнце лакокрасочное покрытие выцветает быстрее, к тому же на жаре портятся пластиковые элементы салона.
"Прямые солнечные лучи ни для чего не полезны. На самом деле на прямом солнечном свете выцветает краска быстрее. Пластик интерьера машины сохнет, из-за чего портится быстрее", – отметил Сергей Удалов.
В таких условиях автомобили белого цвета наиболее практичны, считает эксперт. Он также отметил, что в России автомобилисты в основном предпочитают машины светлых оттенков.
"Белый цвет автомобиля достаточно нейтральный и ремонтопригодный, поэтому всегда количество любителей ярких цветов меньше. Еще у нас, наверное, есть традиции покупать машину неброских цветов, вроде белого. Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше. Еще на белых автомобилях не так видна наша пыль, как на более темных автомобилях. Светлые автомобили более популярные в этом плане", – сказал Сергей Удалов в интервью радио Sputnik.