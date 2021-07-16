https://ria.ru/20210716/avtomobili-1741470374.html

В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях

В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях - РИА Новости, 16.07.2021

В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях

В условиях тридцатиградусной жары автомобили белого цвета считаются наиболее практичными. О преимуществах таких машин рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T04:09

2021-07-16T04:09

2021-07-16T04:09

россия

автостат

авто

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В условиях тридцатиградусной жары автомобили белого цвета считаются наиболее практичными. О преимуществах таких машин рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.Установившаяся в Центральной России аномально высокая температура негативно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние автомобилей. По словам Сергея Удалова, при ярком солнце лакокрасочное покрытие выцветает быстрее, к тому же на жаре портятся пластиковые элементы салона.В таких условиях автомобили белого цвета наиболее практичны, считает эксперт. Он также отметил, что в России автомобилисты в основном предпочитают машины светлых оттенков."Белый цвет автомобиля достаточно нейтральный и ремонтопригодный, поэтому всегда количество любителей ярких цветов меньше. Еще у нас, наверное, есть традиции покупать машину неброских цветов, вроде белого. Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше. Еще на белых автомобилях не так видна наша пыль, как на более темных автомобилях. Светлые автомобили более популярные в этом плане", – сказал Сергей Удалов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210706/avtomobil-1740027285.html

россия

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