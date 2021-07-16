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Ларец Александра III продали на аукционе
Ларец Александра III продали на аукционе - РИА Новости, 16.07.2021
Ларец Александра III продали на аукционе
Ларец, подаренный кайзером Германской империи Вильгельмом I на коронацию императора Александра III в 1883 году, ушел с молотка за 12 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:30
2021-07-16T10:30
александр iii
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ларец, подаренный кайзером Германской империи Вильгельмом I на коронацию императора Александра III в 1883 году, ушел с молотка за 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома Литфонд."Самым дорогим лотом аукциона стал ларец, в 1883 году подаренный на коронацию императора Александра III Германской Империей в лице кайзера Вильгельма I. Он изготовлен мюнхенскими мастерами из серебра, бронзы и позолоты с использованием эмали, горного хрусталя, кварца, яшмы, кожи и муара, и весит 21 килограмм. Стартовая цена уникального предмета начиналась с 8 миллионов рублей. В ходе борьбы цена поднялась на 4 миллиона рублей, и ларец был продан за рекордные 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.На торгах также был представлен шефский кивер 3-го Новороссийского Драгунского полка, принадлежавший внучке императора Александра II, Великой княгине Елене Владимировне. Стартовая цена лот составляла 1,6 миллиона рублей, но в ходе торгов цена выросла более чем в 2,5 раза, и в итоге кивер был продан за 4,2 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе.Ушел с молотка и серебряный чайно-кофейный сервиз в стиле русского рококо, который был изготовлен для князя Сергея Голицына в мастерских Губкина и Овчинникова в 1867-1887 годах. Сервиз был куплен на аукционе за 5 миллионов рублей, торги начинались от 3,5 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210705/arkhiv-1739962719.html
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александр iii, общество
10:30 16.07.2021
 
Ларец Александра III продали на аукционе

Ларец Александра III, подаренный ему Вильгельмом I, продали на аукционе за 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму
Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ларец, подаренный кайзером Германской империи Вильгельмом I на коронацию императора Александра III в 1883 году, ушел с молотка за 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома Литфонд.
"Самым дорогим лотом аукциона стал ларец, в 1883 году подаренный на коронацию императора Александра III Германской Империей в лице кайзера Вильгельма I. Он изготовлен мюнхенскими мастерами из серебра, бронзы и позолоты с использованием эмали, горного хрусталя, кварца, яшмы, кожи и муара, и весит 21 килограмм. Стартовая цена уникального предмета начиналась с 8 миллионов рублей. В ходе борьбы цена поднялась на 4 миллиона рублей, и ларец был продан за рекордные 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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На торгах также был представлен шефский кивер 3-го Новороссийского Драгунского полка, принадлежавший внучке императора Александра II, Великой княгине Елене Владимировне. Стартовая цена лот составляла 1,6 миллиона рублей, но в ходе торгов цена выросла более чем в 2,5 раза, и в итоге кивер был продан за 4,2 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе.
Ушел с молотка и серебряный чайно-кофейный сервиз в стиле русского рококо, который был изготовлен для князя Сергея Голицына в мастерских Губкина и Овчинникова в 1867-1887 годах. Сервиз был куплен на аукционе за 5 миллионов рублей, торги начинались от 3,5 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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