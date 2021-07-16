https://ria.ru/20210716/afganistan-1741541711.html
Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак
Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак - РИА Новости, 16.07.2021
Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак
Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:17
2021-07-16T14:17
2021-07-16T14:57
афганистан
пакистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741501611_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_9b03c17953aebb98ce78cf692138b21f.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан.Как сообщил РИА Новости источник, в ходе боев в районе погиб заместитель командующего специальными операциями в Кандагаре Седик Карзай.Также, по данным источников, были ликвидированы трое старших командиров талибов и еще двое ранены.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210716/afganistan-1741524284.html
афганистан
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741501611_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_c3212c8e51b82770dd2552132fc4ed8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, пакистан, в мире
14:17 16.07.2021 (обновлено: 14:57 16.07.2021)
Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак
Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак на границе с Пакистаном
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан.
Как сообщил РИА Новости источник, в ходе боев в районе погиб заместитель командующего специальными операциями в Кандагаре Седик Карзай.
Также, по данным источников, были ликвидированы трое старших командиров талибов и еще двое ранены.
Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.
В Афганистане
идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан
"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США
до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон
и представители "Талибана" подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России