https://ria.ru/20210716/afganistan-1741541711.html

Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак

Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак - РИА Новости, 16.07.2021

Афганские военные вернули контроль над районом Спин-Болдак

Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:17

2021-07-16T14:17

2021-07-16T14:57

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан.Как сообщил РИА Новости источник, в ходе боев в районе погиб заместитель командующего специальными операциями в Кандагаре Седик Карзай.Также, по данным источников, были ликвидированы трое старших командиров талибов и еще двое ранены.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741524284.html

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