https://ria.ru/20210716/afganistan-1741480063.html

Кабул надеется провести переговоры с "Талибаном"*, заявил Гани

Кабул надеется провести переговоры с "Талибаном"*, заявил Гани - РИА Новости, 16.07.2021

Кабул надеется провести переговоры с "Талибаном"*, заявил Гани

Власти Афганистана надеются провести переговоры с боевиками движения "Талибан"*, несмотря на существующие проблемы, заявил афганский президент Ашраф Гани. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:27

2021-07-16T09:27

2021-07-16T09:27

обострение ситуации в афганистане

россия

имран хан

шавкат мирзиеев

сергей лавров

еврокомиссия

доха

узбекистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Власти Афганистана надеются провести переговоры с боевиками движения "Талибан"*, несмотря на существующие проблемы, заявил афганский президент Ашраф Гани.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы постараемся использовать все меры для того, чтобы провести переговоры с "Талибан"*, несмотря на существующие препятствия, и не уступить им", - заявил Гани на конференции в пятницу.Он сообщил, что в настоящий момент можно наблюдать большое количество боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы."Единственный выбор, который предложил "Талибан"* – или перейти на их сторону, или сдаться", - отметил Гани. Он добавил, что, несмотря на консенсус среди различных международных наблюдателей, "они не приняли никаких шагов для того, чтобы обеспечить поддержку".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210715/afganistan-1741331924.html

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741263775.html

россия

доха

узбекистан

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обострение ситуации в афганистане, россия, имран хан, шавкат мирзиеев, сергей лавров, еврокомиссия, доха, узбекистан, талибан, в мире