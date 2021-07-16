Кабул надеется провести переговоры с "Талибаном"*, заявил Гани
Глава Афганистана Гани: Кабул постарается провести переговоры с "Талибаном"* и не уступить боевикам
ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Власти Афганистана надеются провести переговоры с боевиками движения "Талибан"*, несмотря на существующие проблемы, заявил афганский президент Ашраф Гани.
В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы постараемся использовать все меры для того, чтобы провести переговоры с "Талибан"*, несмотря на существующие препятствия, и не уступить им", - заявил Гани на конференции в пятницу.
Он сообщил, что в настоящий момент можно наблюдать большое количество боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы.
"Единственный выбор, который предложил "Талибан"* – или перейти на их сторону, или сдаться", - отметил Гани. Он добавил, что, несмотря на консенсус среди различных международных наблюдателей, "они не приняли никаких шагов для того, чтобы обеспечить поддержку".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.