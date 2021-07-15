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Антон Кульбачевский: власти Москвы помогают животным в жару
Антон Кульбачевский: власти Москвы помогают животным в жару - РИА Новости, 15.07.2021
Антон Кульбачевский: власти Москвы помогают животным в жару
Власти Москвы помогают животным пережить жару, в частности, в лесопарках установлены поилки, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:25
2021-07-15T15:25
2021-07-15T15:25
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мосприрода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти Москвы помогают животным пережить жару, в частности, в лесопарках установлены поилки, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас есть в составе департамента ГБУ "Мосприрода". И специалисты "Мосприроды" мониторят эту тему. Но в любом случаи в жаркое время мы оказываем помощь животным, установлены поилки. Все мероприятия по помощи животным запланированы и в полной мере на наших особо охраняемых территориях реализовываются", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции "Вода – земля – воздух. Как меняются экологические показатели Москвы", говоря о помощи животным на природных территориях Москвы при аномальной жаре.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва, общество