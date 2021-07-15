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В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты - РИА Новости, 15.07.2021
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты
Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:50
2021-07-15T16:50
2021-07-15T16:50
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
александр козлов (глава минприроды)
самара
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политика
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали заявления о сложении полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе реготделения "Единой России".Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника. "Единая Россия" исключила его из партии, соответствующее заявление в ЕР также подал Погиблов."Депутаты Жигулевской гордумы Краснобаев и Погиблов написали заявления о сложении полномочий", - сказала собеседница агентства.Хинштейн в своем Telegram-канале выложил копии заявлений Краснобаева и Погиблова от 15 июля, в которых они просят досрочно сложить полномочия депутатов по собственному желанию.
https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html
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Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге
Оперативное видео: В Самарской области по факту столкновения на реке Волга моторной и надувной лодки возбуждено уголовное дело.
2021-07-15T16:50
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), самара, жигулевск, политика
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты
"Единая Россия": после ЧП на Волге, в котором погиб человек, два депутата Жигулевска сдали мандаты