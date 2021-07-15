https://ria.ru/20210715/zhigulevsk-1741413694.html

В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты

В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты - РИА Новости, 15.07.2021

В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты

Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:50

2021-07-15T16:50

2021-07-15T16:50

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

александр козлов (глава минприроды)

самара

жигулевск

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738610871_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf8fb20b9f7b176733cacd394d4395fc.jpg

САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали заявления о сложении полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе реготделения "Единой России".Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника. "Единая Россия" исключила его из партии, соответствующее заявление в ЕР также подал Погиблов."Депутаты Жигулевской гордумы Краснобаев и Погиблов написали заявления о сложении полномочий", - сказала собеседница агентства.Хинштейн в своем Telegram-канале выложил копии заявлений Краснобаева и Погиблова от 15 июля, в которых они просят досрочно сложить полномочия депутатов по собственному желанию.

https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html

россия

самара

жигулевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге Оперативное видео: В Самарской области по факту столкновения на реке Волга моторной и надувной лодки возбуждено уголовное дело. 2021-07-15T16:50 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), самара, жигулевск, политика