Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/zhigulevsk-1741413694.html
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты - РИА Новости, 15.07.2021
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты
Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:50
2021-07-15T16:50
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
александр козлов (глава минприроды)
самара
жигулевск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738610871_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf8fb20b9f7b176733cacd394d4395fc.jpg
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали заявления о сложении полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе реготделения "Единой России".Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника. "Единая Россия" исключила его из партии, соответствующее заявление в ЕР также подал Погиблов."Депутаты Жигулевской гордумы Краснобаев и Погиблов написали заявления о сложении полномочий", - сказала собеседница агентства.Хинштейн в своем Telegram-канале выложил копии заявлений Краснобаева и Погиблова от 15 июля, в которых они просят досрочно сложить полномочия депутатов по собственному желанию.
https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html
россия
самара
жигулевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге
Оперативное видео: В Самарской области по факту столкновения на реке Волга моторной и надувной лодки возбуждено уголовное дело.
2021-07-15T16:50
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738610871_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_710136ff85ae817e46732ba9c85aa242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), самара, жигулевск, политика
16:50 15.07.2021
 
В Жигулевске два депутата после ЧП на Волге решили сдать мандаты

"Единая Россия": после ЧП на Волге, в котором погиб человек, два депутата Жигулевска сдали мандаты

Читать ria.ru в
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, которые находились в протаранившем надувную лодку катере на Волге под Самарой, подали заявления о сложении полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе реготделения "Единой России".
Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и погиб. Возбуждено уголовное дело.
Столкновение моторной лодки Фьорд-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого погиб 32 - летний мужчина - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:15
Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов
Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. По информации Минприроды РФ, Краснобаев использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. После инцидента министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника. "Единая Россия" исключила его из партии, соответствующее заявление в ЕР также подал Погиблов.
"Депутаты Жигулевской гордумы Краснобаев и Погиблов написали заявления о сложении полномочий", - сказала собеседница агентства.
Хинштейн в своем Telegram-канале выложил копии заявлений Краснобаева и Погиблова от 15 июля, в которых они просят досрочно сложить полномочия депутатов по собственному желанию.
 
РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАлександр Козлов (глава Минприроды)СамараЖигулевскПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Лента новостейМолния