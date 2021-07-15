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Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось
Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось - РИА Новости, 15.07.2021
Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось
Число погибших при наводнениях в ФРГ выросло до 43 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:08
2021-07-15T19:33
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в ФРГ выросло до 43 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, составили по меньшей мере 42 человека, в том числе 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц). Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.В ряде районов в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. Как отметили в пожарной службе Райнбаха, эвакуация проводится в целях предосторожности, поскольку "неизвестно, удастся ли удержать дамбу". Используются грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, полиция и спасательные службы. В округе Ойскирхен из-за ситуации с дамбой эвакуации подлежит население районов Швайнхайм, Фламерсхайм и Палмерсхайм. По сообщению агентства dpa, в этих трех районах эвакуация затронула около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html
рейнланд-пфальц
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германия
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, в мире
19:08 15.07.2021 (обновлено: 19:33 15.07.2021)
 
Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось

N24: число погибших при вызванных дождями наводнениях в Германии возросло до 43 человек

© REUTERS / StaffПоследствия сильных дождей в Шульде, Германия
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Staff
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в ФРГ выросло до 43 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, составили по меньшей мере 42 человека, в том числе 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц). Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.
В ряде районов в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. Как отметили в пожарной службе Райнбаха, эвакуация проводится в целях предосторожности, поскольку "неизвестно, удастся ли удержать дамбу". Используются грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, полиция и спасательные службы. В округе Ойскирхен из-за ситуации с дамбой эвакуации подлежит население районов Швайнхайм, Фламерсхайм и Палмерсхайм. По сообщению агентства dpa, в этих трех районах эвакуация затронула около 4,5 тысячи человек.
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 15:54
В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
 
Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцСеверный Рейн-ВестфалияГерманияВ мире
 
 
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