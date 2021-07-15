https://ria.ru/20210715/zhertvy-1741440315.html

Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось

Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось - РИА Новости, 15.07.2021

Число погибших при наводнениях в Германии увеличилось

Число погибших при наводнениях в ФРГ выросло до 43 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:08

2021-07-15T19:08

2021-07-15T19:33

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в ФРГ выросло до 43 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, составили по меньшей мере 42 человека, в том числе 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц). Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.В ряде районов в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. Как отметили в пожарной службе Райнбаха, эвакуация проводится в целях предосторожности, поскольку "неизвестно, удастся ли удержать дамбу". Используются грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, полиция и спасательные службы. В округе Ойскирхен из-за ситуации с дамбой эвакуации подлежит население районов Швайнхайм, Фламерсхайм и Палмерсхайм. По сообщению агентства dpa, в этих трех районах эвакуация затронула около 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, в мире