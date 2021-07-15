https://ria.ru/20210715/zhara-1741342976.html
Ученый рассказал об опасности жары в крупных городах
Ученый рассказал об опасности жары в крупных городах - РИА Новости, 15.07.2021
Ученый рассказал об опасности жары в крупных городах
Пережидать жару в центрах крупных городов, а в особенности Москвы, опасно, лучше по возможности уезжать на дачу, сообщил кандидат географических наук доцент МГУ РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:03
2021-07-15T11:03
2021-07-15T11:03
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пережидать жару в центрах крупных городов, а в особенности Москвы, опасно, лучше по возможности уезжать на дачу, сообщил кандидат географических наук доцент МГУ Павел Константинов."Первая причина довольно прозаична и легко объяснима – наша сердечно-сосудистая система, как и любая система организма, рассчитана на функционирование в довольно узких пределах. Причем наиболее опасно бьет по здоровью населения именно повышенная температура в ночное время – когда организм генетически приспособлен к релаксации", - написал он у себя в Facebook.Константинов рассказал о таком термине, как "тропическая ночь". Ей климатологи называют время, когда в течение ночного периода температура остается выше 20 градусов. Кроме того, есть еще один параметр – "максимально безопасная температура "засыпания", то есть та, которая держится в спальне в районе 23.00 и в течение ночи. При ее повышении страдает качество сна, могут возникать проблемы со здоровьем.Ученый отметил, что из-за свойств застройки возникает так называемый "городской остров тепла". В городской черте температура может быть на несколько (а в отдельных случаях и до 10-15) градусов выше, чем за его пределами."То есть, говоря проще город (а особенно его центр) создает максимально неблагоприятные условия для релаксации человеческого организма в жаркий период. А значит, традиции сматываться на дачу летними вечерами и создавать пробки на выезде из Первопрестольной вполне себе интуитивно обоснованы", - добавил Константинов.По его словам в ночь на среду даже в 3 часа утра метеостанции в центре Москвы показывали выше 25 градусов. Там бы выспаться без кондиционера не получилось, уверен ученый. Гораздо эффективнее сон был бы в отдаленных районах столицы и Подмосковье."И при многократном повторении такой ситуации, увы, влияние на здоровье постоянных жителей разных районов будет разным. Так что если у вас есть возможность отправлять на дачу своих пожилых родственников, проживающих в центре Москвы в доме на солнечной стороне и без кондиционера – есть смысл это делать. Ну или как минимум задуматься над этим. Волны жары теперь с нами, видимо, надолго", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20210715/zhara-1741316300.html
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), москва, московская область (подмосковье), общество
Ученый рассказал об опасности жары в крупных городах
Кандидат географических наук Павел Константинов: пережидать жару в крупных городах опасно
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Пережидать жару в центрах крупных городов, а в особенности Москвы
, опасно, лучше по возможности уезжать на дачу, сообщил кандидат географических наук доцент МГУ Павел Константинов
.
"Первая причина довольно прозаична и легко объяснима – наша сердечно-сосудистая система, как и любая система организма, рассчитана на функционирование в довольно узких пределах. Причем наиболее опасно бьет по здоровью населения именно повышенная температура в ночное время – когда организм генетически приспособлен к релаксации", - написал он у себя в Facebook.
Константинов рассказал о таком термине, как "тропическая ночь". Ей климатологи называют время, когда в течение ночного периода температура остается выше 20 градусов. Кроме того, есть еще один параметр – "максимально безопасная температура "засыпания", то есть та, которая держится в спальне в районе 23.00 и в течение ночи. При ее повышении страдает качество сна, могут возникать проблемы со здоровьем.
Ученый отметил, что из-за свойств застройки возникает так называемый "городской остров тепла". В городской черте температура может быть на несколько (а в отдельных случаях и до 10-15) градусов выше, чем за его пределами.
"То есть, говоря проще город (а особенно его центр) создает максимально неблагоприятные условия для релаксации человеческого организма в жаркий период. А значит, традиции сматываться на дачу летними вечерами и создавать пробки на выезде из Первопрестольной вполне себе интуитивно обоснованы", - добавил Константинов.
По его словам в ночь на среду даже в 3 часа утра метеостанции в центре Москвы показывали выше 25 градусов. Там бы выспаться без кондиционера не получилось, уверен ученый. Гораздо эффективнее сон был бы в отдаленных районах столицы и Подмосковье.
"И при многократном повторении такой ситуации, увы, влияние на здоровье постоянных жителей разных районов будет разным. Так что если у вас есть возможность отправлять на дачу своих пожилых родственников, проживающих в центре Москвы в доме на солнечной стороне и без кондиционера – есть смысл это делать. Ну или как минимум задуматься над этим. Волны жары теперь с нами, видимо, надолго", - подчеркнул Константинов.