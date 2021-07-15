https://ria.ru/20210715/zarplata-1741414241.html

На 18% выросла зарплата подмосковных учителей за 5 лет

На 18% выросла зарплата подмосковных учителей за 5 лет - РИА Новости, 15.07.2021

На 18% выросла зарплата подмосковных учителей за 5 лет

Зарплата учителей в образовательных центрах Московской области за последние пять лет выросла на 18%. Достаток воспитателей в детских садах увеличился на 17%... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:52

2021-07-15T16:52

2021-07-15T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741413648_0:43:2001:1168_1920x0_80_0_0_787da359b44bb3ca95d4560170c34b31.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Зарплата учителей в образовательных центрах Московской области за последние пять лет выросла на 18%. Достаток воспитателей в детских садах увеличился на 17%. Кроме того, учителя получают различные выплаты за успешную работу, сообщил телеканал "360". По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, финансовая поддержка работников областной образовательной сферы в регионе – одна из задач, которые стояли перед депутатами VI созыва."Наш регион активно развивается, строят новые школы, детские сады. Без педагогов все это не имеет смысла, поэтому мы стараемся создать максимально комфортные условия", – сказал Брынцалов. Например, с 2016 года сразу после окончания учебы каждый молодой педагог в МО получает 150 тысяч рублей. Средства выплачиваются в два этапа: 50 тысяч выплачивают в первый год работы, а остальные 100 тысяч — в конце второго.С 2017 года выплату в размере 100 тысяч рублей получают те учителя, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ. Также по программе "Земский учитель" по миллиону рублей выплачивают учителям, которые переехали работать в села и малые города. Кроме того, с 2016 года в рамках проекта "Социальная ипотека" учителям Московской области помогают купить квартиру. При этом все взносы оплачивает регион, а участнику программы остается оплатить лишь проценты.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)