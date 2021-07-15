https://ria.ru/20210715/zakharova-1741461000.html

Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке

Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке - РИА Новости, 15.07.2021

Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T23:18

2021-07-15T23:18

2021-07-15T23:18

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры по-киевски".Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны."Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью - оскопление своей культуры по-киевски", - написала она в Telegram.Она предположила, что у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины, в которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире