https://ria.ru/20210715/zakharova-1741461000.html
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке - РИА Новости, 15.07.2021
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T23:18
2021-07-15T23:18
2021-07-15T23:18
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры по-киевски".Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны."Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью - оскопление своей культуры по-киевски", - написала она в Telegram.Она предположила, что у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины, в которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Представитель МИД России Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке