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Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке - РИА Новости, 15.07.2021
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T23:18
2021-07-15T23:18
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры по-киевски".Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны."Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью - оскопление своей культуры по-киевски", - написала она в Telegram.Она предположила, что у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины, в которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
23:18 15.07.2021
 
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке

Представитель МИД России Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Конституционного суда Украины о госязыке, заявила, что это "оскопление своей культуры по-киевски".
Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 12:30
Аваков перепутал русский и украинский языки, комментируя свою отставку
"Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью - оскопление своей культуры по-киевски", - написала она в Telegram.
Она предположила, что у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины, в которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:39
Сторонники закона о языке забросали двор Рады сувенирными рублями
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
 
 
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