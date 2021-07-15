https://ria.ru/20210715/yazyk-1741436532.html

Сторонники закона о языке забросали двор Рады сувенирными рублями

Сторонники закона о языке забросали двор Рады сувенирными рублями - РИА Новости, 15.07.2021

Сторонники закона о языке забросали двор Рады сувенирными рублями

Митинг против отмены ряда положений закона о госязыке прошел в четверг возле здания Верховной рады Украины, митингующие забросали двор украинского парламента... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:39

2021-07-15T18:39

2021-07-15T18:39

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Митинг против отмены ряда положений закона о госязыке прошел в четверг возле здания Верховной рады Украины, митингующие забросали двор украинского парламента сувенирными купюрами российских рублей в знак несогласия с инициаторами отмены введения обязательного украинского дубляжа, передает корреспондент РИА Новости.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком в Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно, в частности с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. В частности, дублировать на украинский должны и русскоязычный контент.В Раде были инициативы отсрочить введение обязательного украинского дубляжа, однако они не нашли поддержки. В частности, депутаты предлагали, чтобы норма об украинском дубляже заработала через два месяца после отмены карантина, который действует в стране в связи с пандемией коронавируса, а не с июля текущего года. По мнению авторов законопроектов, из-за коронавируса эта сфера не успела подготовиться к переходу на обязательный дубляж на украинском языке.Несколько десятков человек пришли в четверг митинговать против отмены ряда положений закона о госязыке несмотря на то, что парламентарии не должны были вносить такие правки. Некоторые митингующие держали флаги националистической партии "Свобода". Участники митинга выразили мнение, что инициаторам таких изменений "нужно дать взятку в рублях, чтобы те отстали от украинского языка". Они забросали двор Верховной рады сувенирными купюрами российских рублей. Митингующие сообщили, что принесли депутатам "150 тысяч российских рублей", но не объяснили, почему именно такую сумму. Двор украинского парламента устелен многочисленными сувенирными купюрами. После непродолжительного митинга его участники разошлись.Полицейские, охраняющие здание Рады, не препятствовали участникам митинга.

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html

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верховная рада украины, украина, в мире