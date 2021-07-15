https://ria.ru/20210715/vybory-1741418821.html
ЦИК заверил список кандидатов-одномандатников партии "Коммунисты России"
ЦИК заверил список кандидатов-одномандатников партии "Коммунисты России" - РИА Новости, 15.07.2021
ЦИК заверил список кандидатов-одномандатников партии "Коммунисты России"
Российский Центризбирком заверил список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Коммунисты России", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:10
2021-07-15T17:10
2021-07-15T17:19
коммунисты россии
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Коммунисты России", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг.Ранее Центризбирком заверил федеральный избирательный список кандидатов партии "Коммунисты России" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы в количестве 398 человек."ЦИК постановляет... заверить список кандидатов в депутаты ГД ФС восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Коммунисты России" по одномандатным избирательным округам, в количестве 204 человек", - говорится в постановлении ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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коммунисты россии, выборы в государственную думу, госдума рф, политика
17:10 15.07.2021 (обновлено: 17:19 15.07.2021)
ЦИК заверил список кандидатов-одномандатников партии "Коммунисты России"
ЦИК заверил список из 204 кандидатов-одномандатников партии "Коммунисты России"