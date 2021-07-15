Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы
Зампред ЦИК Булаев: видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТрансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Порядок применения, который мы сегодня рассматриваем, видеонаблюдение при проведении выборов депутатов ГД ФС, регламентирует организацию видеонаблюдения и в помещениях для голосования в участковых избирательных комиссиях, и в помещениях территориальных избирательных комиссий, и определяет объекты видеонаблюдения... Мы имеем сегодня динамику серьезную. Все 85 субъектов, более 50 тысяч, и это только федеральные камеры, и мы будем иметь цифру, практически полностью покрывающую все участковые избирательные комиссии - при этом (будут охвачены - ред.) более 80% избирателей", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК.
По данным сравнительной таблицы, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году видеонаблюдением было охвачено 24 региона РФ, около 22 тысяч объектов видеонаблюдения и более 30% избирателей, которые могли проголосовать на выборах в 2016 году.
Булаев подчеркнул, что видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму будет идти три дня голосования - с 8.00 16 сентября.
"Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса", - сказал заместитель председателя ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму по решению ЦИК пройдёт 17-19 сентября.