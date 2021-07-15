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Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы - РИА Новости, 15.07.2021

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы

Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:50

2021-07-15T00:50

2021-07-15T00:50

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.По данным сравнительной таблицы, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году видеонаблюдением было охвачено 24 региона РФ, около 22 тысяч объектов видеонаблюдения и более 30% избирателей, которые могли проголосовать на выборах в 2016 году.Булаев подчеркнул, что видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму будет идти три дня голосования - с 8.00 16 сентября."Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса", - сказал заместитель председателя ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму по решению ЦИК пройдёт 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741290958.html

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россия, николай булаев, цик рф, госдума рф, политика