Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/videonablyudenie-1741310810.html
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы - РИА Новости, 15.07.2021
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы
Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:50
2021-07-15T00:50
россия
николай булаев
цик рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151668/11/1516681100_0:154:3089:1892_1920x0_80_0_0_0b334548c3ab624095d73c316dde7e9c.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.По данным сравнительной таблицы, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году видеонаблюдением было охвачено 24 региона РФ, около 22 тысяч объектов видеонаблюдения и более 30% избирателей, которые могли проголосовать на выборах в 2016 году.Булаев подчеркнул, что видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму будет идти три дня голосования - с 8.00 16 сентября."Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса", - сказал заместитель председателя ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму по решению ЦИК пройдёт 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741290958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151668/11/1516681100_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_642c4290966d40f0572636eb031dff8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай булаев, цик рф, госдума рф, политика
00:50 15.07.2021
 
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы

Зампред ЦИК Булаев: видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТрансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК
Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в ЦИК - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму РФ охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Порядок применения, который мы сегодня рассматриваем, видеонаблюдение при проведении выборов депутатов ГД ФС, регламентирует организацию видеонаблюдения и в помещениях для голосования в участковых избирательных комиссиях, и в помещениях территориальных избирательных комиссий, и определяет объекты видеонаблюдения... Мы имеем сегодня динамику серьезную. Все 85 субъектов, более 50 тысяч, и это только федеральные камеры, и мы будем иметь цифру, практически полностью покрывающую все участковые избирательные комиссии - при этом (будут охвачены - ред.) более 80% избирателей", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК.
По данным сравнительной таблицы, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году видеонаблюдением было охвачено 24 региона РФ, около 22 тысяч объектов видеонаблюдения и более 30% избирателей, которые могли проголосовать на выборах в 2016 году.
Булаев подчеркнул, что видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму будет идти три дня голосования - с 8.00 16 сентября.
"Трехдневного видеонаблюдения у нас никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса", - сказал заместитель председателя ЦИК.
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 19:33
Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19
Голосование на выборах в Госдуму по решению ЦИК пройдёт 17-19 сентября.
 
РоссияНиколай БулаевЦИК РФГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
16:21Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
16:20Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Лента новостейМолния