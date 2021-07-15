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https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741443236.html
В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для врачей
В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для врачей - РИА Новости, 15.07.2021
В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для врачей
Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных групп населения, в том числе для медработников, госслужащих, работников социальной сферы и других, введена в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:28
2021-07-15T19:46
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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россия
здоровье - общество
архангельская область
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МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных групп населения, в том числе для медработников, госслужащих, работников социальной сферы и других, введена в Архангельской области, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.Отмечается, что соответствующее постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов. "В документе указано, что иммунизации от СOVID-19 подлежат проживающие в соцучреждениях, медицинские работники, государственные и муниципальные служащие, работники социальной сферы, предприятий общественного питания, экипажи рыбопромысловых судов, студенты старше 18 лет", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве региона, все учреждения здравоохранения и мобильные пункты готовы к увеличению числа желающих сделать прививку, при поступлении требуемого объема вакцины темпы иммунизации в регионе серьезно возрастут. Прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 1 августа, вторым - до 30 августа.В министерстве здравоохранения области отметили, что в среднем ежедневно первый этап вакцинации от СOVID-19 проходят порядка 3,5 тысячи жителей региона. С учетом нововведений темпы должны вырасти до пяти тысяч человек в сутки. На сегодняшний день почти 137 тысяч человек в Архангельской области завершили цикл вакцинации от COVID-19.
https://ria.ru/20210714/medotvod-1741265519.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, архангельская область
19:28 15.07.2021 (обновлено: 19:46 15.07.2021)
 
В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для врачей

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения ввели в Архангельской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных групп населения, в том числе для медработников, госслужащих, работников социальной сферы и других, введена в Архангельской области, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.
Отмечается, что соответствующее постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов. "В документе указано, что иммунизации от СOVID-19 подлежат проживающие в соцучреждениях, медицинские работники, государственные и муниципальные служащие, работники социальной сферы, предприятий общественного питания, экипажи рыбопромысловых судов, студенты старше 18 лет", - говорится в сообщении.
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Как отметили в правительстве региона, все учреждения здравоохранения и мобильные пункты готовы к увеличению числа желающих сделать прививку, при поступлении требуемого объема вакцины темпы иммунизации в регионе серьезно возрастут. Прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 1 августа, вторым - до 30 августа.
В министерстве здравоохранения области отметили, что в среднем ежедневно первый этап вакцинации от СOVID-19 проходят порядка 3,5 тысячи жителей региона. С учетом нововведений темпы должны вырасти до пяти тысяч человек в сутки. На сегодняшний день почти 137 тысяч человек в Архангельской области завершили цикл вакцинации от COVID-19.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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