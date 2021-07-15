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ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны
ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны - РИА Новости, 15.07.2021
ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к сентябрю этого года вакцинировать от коронавируса не менее 10%... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:55
2021-07-15T18:55
2021-07-15T18:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к сентябрю этого года вакцинировать от коронавируса не менее 10% населения."Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности", - говорится в рекомендациях, опубликованных по итогам заседания комитета ВОЗ.Комитет ВОЗ также подчеркнул, что программы вакцинации должны охватывать уязвимые группы населения, включая моряков и летные экипажи.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
18:55 15.07.2021 (обновлено: 18:57 15.07.2021)
ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны
ВОЗ рекомендовала странам к сентябрю вакцинировать от COVID-19 не менее десяти процентов населения