https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741438892.html

ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны

ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны - РИА Новости, 15.07.2021

ВОЗ призвала привить к осени десять процентов населения каждой страны

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к сентябрю этого года вакцинировать от коронавируса не менее 10%... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:55

2021-07-15T18:55

2021-07-15T18:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к сентябрю этого года вакцинировать от коронавируса не менее 10% населения."Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности", - говорится в рекомендациях, опубликованных по итогам заседания комитета ВОЗ.Комитет ВОЗ также подчеркнул, что программы вакцинации должны охватывать уязвимые группы населения, включая моряков и летные экипажи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире