https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741422125.html

В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников - РИА Новости, 15.07.2021

В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

Руководитель управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов подписал постановление об обязательной вакцинации для работников торговли,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:24

2021-07-15T17:24

2021-07-15T17:40

здоровье - общество

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кабардино-балкарская республика (кбр)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов подписал постановление об обязательной вакцинации для работников торговли, общепита и ряда других сфер деятельности республики, документ опубликован на сайте регионального ведомства."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, общественного питания, услуг салонов красоты … бытовых услуг, почтовой связи, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма, культуры", - говорится в документе.Кроме того, обязаны вакцинироваться государственные и муниципальные служащие, а также другие работники госорганов и органов местного самоуправления.В постановлении отмечается, что прививку первым компонентом вакцины они должны сделать до 10 августа, а вторым – до 1 сентября.Действие постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 721, выздоровевших – 24 145, скончались с начала пандемии 542 человека. В трех госпиталях, где развернуто 640 коек, получают медицинскую помощь 534 пациента, из них в реанимации 71 человек.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741376665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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