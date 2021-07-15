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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741422125.html
В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников - РИА Новости, 15.07.2021
В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
Руководитель управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов подписал постановление об обязательной вакцинации для работников торговли,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:24
2021-07-15T17:40
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов подписал постановление об обязательной вакцинации для работников торговли, общепита и ряда других сфер деятельности республики, документ опубликован на сайте регионального ведомства."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, общественного питания, услуг салонов красоты … бытовых услуг, почтовой связи, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма, культуры", - говорится в документе.Кроме того, обязаны вакцинироваться государственные и муниципальные служащие, а также другие работники госорганов и органов местного самоуправления.В постановлении отмечается, что прививку первым компонентом вакцины они должны сделать до 10 августа, а вторым – до 1 сентября.Действие постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 721, выздоровевших – 24 145, скончались с начала пандемии 542 человека. В трех госпиталях, где развернуто 640 коек, получают медицинскую помощь 534 пациента, из них в реанимации 71 человек.
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
17:24 15.07.2021 (обновлено: 17:40 15.07.2021)
 
В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

В КБР ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли и общепита

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию от COVID-19 мужчине в мобильном пункте вакцинации
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию от COVID-19 мужчине в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов подписал постановление об обязательной вакцинации для работников торговли, общепита и ряда других сфер деятельности республики, документ опубликован на сайте регионального ведомства.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, общественного питания, услуг салонов красоты … бытовых услуг, почтовой связи, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма, культуры", - говорится в документе.
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Кроме того, обязаны вакцинироваться государственные и муниципальные служащие, а также другие работники госорганов и органов местного самоуправления.
В постановлении отмечается, что прививку первым компонентом вакцины они должны сделать до 10 августа, а вторым – до 1 сентября.
Действие постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 721, выздоровевших – 24 145, скончались с начала пандемии 542 человека. В трех госпиталях, где развернуто 640 коек, получают медицинскую помощь 534 пациента, из них в реанимации 71 человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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