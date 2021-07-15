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Распространение коронавируса
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Оперштаб Москвы заявил о вакцинации от COVID 74% работников транспорта
Оперштаб Москвы заявил о вакцинации от COVID 74% работников транспорта - РИА Новости, 15.07.2021
Оперштаб Москвы заявил о вакцинации от COVID 74% работников транспорта
В московском транспорте вакцинировались 74% сотрудников, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:56
2021-07-15T14:03
здоровье - общество
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вакцинация россиян от covid-19
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общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В московском транспорте вакцинировались 74% сотрудников, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников Московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролёры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса", - рассказали в оперштабе.Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом.Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. При возникновении вопросов работодателям предлагается позвонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 197-97-77. Она работает круглосуточно. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
13:56 15.07.2021 (обновлено: 14:03 15.07.2021)
 
Оперштаб Москвы заявил о вакцинации от COVID 74% работников транспорта

Оперштаб Москвы: от коронавируса вакцинировались 74% работников транспорта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция наземного транспорта в автобусном парке на Каширском шоссе в Москве
Дезинфекция наземного транспорта в автобусном парке на Каширском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В московском транспорте вакцинировались 74% сотрудников, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников Московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролёры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса", - рассказали в оперштабе.
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Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом.
Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. При возникновении вопросов работодателям предлагается позвонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 197-97-77. Она работает круглосуточно. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.
 
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