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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741355661.html
Фонд доктора Лизы заявил о проблеме вакцинации бездомных от коронавируса
Фонд доктора Лизы заявил о проблеме вакцинации бездомных от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Фонд доктора Лизы заявил о проблеме вакцинации бездомных от коронавируса
Говорить о массовой вакцинации бездомных людей в России, в том числе от COVID-19, на сегодняшний день, к сожалению, не приходится, так как зачастую у них нет... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:10
2021-07-15T12:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
фонд "доктор лиза"
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Говорить о массовой вакцинации бездомных людей в России, в том числе от COVID-19, на сегодняшний день, к сожалению, не приходится, так как зачастую у них нет необходимых для прохождения медицинских процедур документов, сообщила РИА Новости президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева."Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей. Поэтому говорить о массовой вакцинации бездомных в РФ сейчас, к сожалению, не приходится", - сказала Демичева.По ее словам, в качестве позитивного примера вакцинации бездомных людей от социально-значимых инфекций можно привести Францию, поскольку там существует реестр граждан, находящихся на улице."В нашем случае люди без документов, к сожалению, не могут нам достоверно предоставить информацию о себе, а мы не можем оценить противопоказания к вакцинации, мы не можем быть уверены, что до вакцинации к нам дважды не придет один и тот же человек под разными именами, что небезопасно для него", - добавила Демичева.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, фонд "доктор лиза", здоровье - общество, общество
12:10 15.07.2021
 
Фонд доктора Лизы заявил о проблеме вакцинации бездомных от коронавируса

Фонд доктора Лизы: говорить о массовой вакцинации бездомных от COVID в России не приходится

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" в Москве
Бездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки Доктор Лиза в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Говорить о массовой вакцинации бездомных людей в России, в том числе от COVID-19, на сегодняшний день, к сожалению, не приходится, так как зачастую у них нет необходимых для прохождения медицинских процедур документов, сообщила РИА Новости президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева.
"Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей. Поэтому говорить о массовой вакцинации бездомных в РФ сейчас, к сожалению, не приходится", - сказала Демичева.
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По ее словам, в качестве позитивного примера вакцинации бездомных людей от социально-значимых инфекций можно привести Францию, поскольку там существует реестр граждан, находящихся на улице.
"В нашем случае люди без документов, к сожалению, не могут нам достоверно предоставить информацию о себе, а мы не можем оценить противопоказания к вакцинации, мы не можем быть уверены, что до вакцинации к нам дважды не придет один и тот же человек под разными именами, что небезопасно для него", - добавила Демичева.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияФонд "Доктор Лиза"Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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