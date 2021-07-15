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ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали последствия подорванной детской вакцинации
ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали последствия подорванной детской вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021
ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали последствия подорванной детской вакцинации
Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:10
2021-07-15T04:46
тедрос адханом гебрейесус
воз
юнисеф
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в четверг.Согласно обновленным данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2020 году из-за пандемии 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Это на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году. Особую обеспокоенность организаций вызывает тот факт, что порядка 17 миллионов детей, скорее всего, не получили ни одной вакцины в течение года."В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит. Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Как отмечается, из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего в 2020 году пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Большинство детей, которые не прошли необходимую вакцинацию, живут в общинах, пострадавших от конфликтов, в отдаленных местах с недостаточным уровнем обслуживания, в неформальной среде или трущобах, где они сталкиваются с многочисленными лишениями, включая ограниченный доступ к базовым услугам.По данным ВОЗ, отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали. При этом уровень вакцинации от этих основных, предотвратимых заболеваний опустился до 86%, при рекомендованных 95% для полной защиты населения.Согласно опубликованным данным, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая защищает девочек от рака шейки матки в более позднем возрасте, также находится на низком уровне и сильно пострадала от закрытия школ во время пандемии. В результате во всех странах, где на сегодняшний день введена вакцинация против ВПЧ, в 2020 году порядка 1,6 миллиона девочек пропустили вакцинацию. В целом, в прошлом году от ВПЧ было привито 13% девочек в мире, что меньше, чем 15% в 2019 году.
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741175538.html
https://ria.ru/20210706/podrostki-1740176424.html
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тедрос адханом гебрейесус, воз, юнисеф, оон, в мире
02:10 15.07.2021 (обновлено: 04:46 15.07.2021)
 
ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали последствия подорванной детской вакцинации

ВОЗ заявила, что 23 миллиона детей остались без основных прививок из-за COVID-19

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЖЕНЕВА, 15 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в четверг.
Согласно обновленным данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2020 году из-за пандемии 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Это на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году. Особую обеспокоенность организаций вызывает тот факт, что порядка 17 миллионов детей, скорее всего, не получили ни одной вакцины в течение года.
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"В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит. Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Как отмечается, из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего в 2020 году пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Большинство детей, которые не прошли необходимую вакцинацию, живут в общинах, пострадавших от конфликтов, в отдаленных местах с недостаточным уровнем обслуживания, в неформальной среде или трущобах, где они сталкиваются с многочисленными лишениями, включая ограниченный доступ к базовым услугам.
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По данным ВОЗ, отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали. При этом уровень вакцинации от этих основных, предотвратимых заболеваний опустился до 86%, при рекомендованных 95% для полной защиты населения.
Согласно опубликованным данным, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая защищает девочек от рака шейки матки в более позднем возрасте, также находится на низком уровне и сильно пострадала от закрытия школ во время пандемии. В результате во всех странах, где на сегодняшний день введена вакцинация против ВПЧ, в 2020 году порядка 1,6 миллиона девочек пропустили вакцинацию. В целом, в прошлом году от ВПЧ было привито 13% девочек в мире, что меньше, чем 15% в 2019 году.
 
Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗЮНИСЕФООНВ мире
 
 
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