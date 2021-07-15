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В ФМБА ждут разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19
В ФМБА ждут разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В ФМБА ждут разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство получит разрешение на клинические исследования своей вакцины от COVID-19 на этой неделе. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:16
2021-07-15T11:16
2021-07-15T11:16
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство получит разрешение на клинические исследования своей вакцины от COVID-19 на этой неделе."В отношении вакцины я, наверное, ничего не буду рассказывать. Мы закончили доклинику... получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований", - сказала она на встрече с наставниками конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20210709/fmba-1740622521.html
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, вероника скворцова, общество
В ФМБА ждут разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19
Глава ФМБА Вероника Скворцова назвала сроки начала клинических исследования вакцины от COVID-19