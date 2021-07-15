ОБСЕ призвала Киев найти правильные методы борьбы с дезинформацией
Представитель ОБСЕ Тереза Рибейро призвала Киев не откатываться к мерам по ограничению свободы СМИ
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, которая распространилась в мире.
Рибейро вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой открыла в четверг онлайн-встречу высокого уровня на тему "Построение устойчивости к информационным воздействиям: свобода слова как составляющая информационной безопасности".
Она отметила, что тема дезинформации сейчас становится одним из главных вызовов. "Дезинформация, несмотря на то, что это старый феномен, сегодня распространена в мире более, чем когда-либо", - полагает она. "Уверена, что власти Украины, проводя информационную политику, будут применять меры, которые продвигаются в Европе. Уверена, что Украина с ее приверженностью к демократическим ценностям найдет правильные методы для того, чтобы справиться с вызовами дезинформации. Я искренне желаю вам успехов на этом пути", - заявила Рибейро.
По ее словам, Киев "не должен откатываться к использованию мер по ограничению свободы СМИ". "Я уверена, на Украине есть люди, которые ведут борьбу против дискриминации СМИ и пропаганды", - полагает Рибейро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.