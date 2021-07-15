https://ria.ru/20210715/ukraina-1741386844.html

ОБСЕ призвала Киев найти правильные методы борьбы с дезинформацией

ОБСЕ призвала Киев найти правильные методы борьбы с дезинформацией - РИА Новости, 15.07.2021

ОБСЕ призвала Киев найти правильные методы борьбы с дезинформацией

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, которая распространилась в мире. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:43

2021-07-15T14:43

2021-07-15T14:43

тереза рибейру

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

обсе

112 украина

владимир зеленский

европа

киев

украина

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, которая распространилась в мире.Рибейро вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой открыла в четверг онлайн-встречу высокого уровня на тему "Построение устойчивости к информационным воздействиям: свобода слова как составляющая информационной безопасности".Она отметила, что тема дезинформации сейчас становится одним из главных вызовов. "Дезинформация, несмотря на то, что это старый феномен, сегодня распространена в мире более, чем когда-либо", - полагает она. "Уверена, что власти Украины, проводя информационную политику, будут применять меры, которые продвигаются в Европе. Уверена, что Украина с ее приверженностью к демократическим ценностям найдет правильные методы для того, чтобы справиться с вызовами дезинформации. Я искренне желаю вам успехов на этом пути", - заявила Рибейро.По ее словам, Киев "не должен откатываться к использованию мер по ограничению свободы СМИ". "Я уверена, на Украине есть люди, которые ведут борьбу против дискриминации СМИ и пропаганды", - полагает Рибейро.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210420/smi-1729133326.html

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html

европа

киев

украина

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