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Захарова пожелала Конституции Украины не стать Гуляйпольской декларацией
Захарова пожелала Конституции Украины не стать Гуляйпольской декларацией - РИА Новости, 15.07.2021
Захарова пожелала Конституции Украины не стать Гуляйпольской декларацией
Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала Конституции Украины не повторить судьбу "Декларации" Гуляйпольской республики. Так дипломат... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:01
2021-07-15T10:49
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала Конституции Украины не повторить судьбу "Декларации" Гуляйпольской республики. Так дипломат прокомментировала недавнее празднование в Киеве 25-летия Основного закона, торжества прошли 28 июня.Гуляйпольская республика — анархистское государство Нестора Махно. В декларации 1919 года описаны принципы безвластного общества, воплотить которые не получилось. Уже в 1921-м лидеры движения эмигрировали.Она также напомнила о ситуации на Украине и заключила, что "праздник вышел какой-то неоднозначный"."Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов — всего этого в Конституции Украины предусмотрено не было. Но так уж получилось", — напомнила представитель МИД.Помимо этого, Захарова отметила, что основной закон Украины много раз переписывали под нужды "правящих бригад", "как и свойственно классической анократии (или "слабой демократии")".При этом, подчеркнула она, украинские конституционалисты забывают о международных обязанностях — "например, следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит — обязательному для исполнения) минскому комплексу мер".
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россия, мария захарова, мвф, оон, сша, киев, украина, в мире
09:01 15.07.2021 (обновлено: 10:49 15.07.2021)
 
Захарова пожелала Конституции Украины не стать Гуляйпольской декларацией

Захарова пожелала Конституции Украины не стать второй "Декларацией" Гуляйпольской республики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала Конституции Украины не повторить судьбу "Декларации" Гуляйпольской республики. Так дипломат прокомментировала недавнее празднование в Киеве 25-летия Основного закона, торжества прошли 28 июня.
Гуляйпольская республика — анархистское государство Нестора Махно. В декларации 1919 года описаны принципы безвластного общества, воплотить которые не получилось. Уже в 1921-м лидеры движения эмигрировали.

"Если даже сами украинцы, говоря о правовом режиме в своей стране, используют слова скорее сожаления, чем гордости, хочется в очередной раз омолодившейся Конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у нее уже есть", — написала дипломат в Telegram.

Она также напомнила о ситуации на Украине и заключила, что "праздник вышел какой-то неоднозначный".
"Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов — всего этого в Конституции Украины предусмотрено не было. Но так уж получилось", — напомнила представитель МИД.
Помимо этого, Захарова отметила, что основной закон Украины много раз переписывали под нужды "правящих бригад", "как и свойственно классической анократии (или "слабой демократии")".
При этом, подчеркнула она, украинские конституционалисты забывают о международных обязанностях — "например, следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит — обязательному для исполнения) минскому комплексу мер".
 
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