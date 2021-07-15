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Переводчица Полуэктова пожаловалась на заместителя посла Швейцарии
Переводчица Полуэктова пожаловалась на заместителя посла Швейцарии - РИА Новости, 15.07.2021
Переводчица Полуэктова пожаловалась на заместителя посла Швейцарии
Обвиняемая в мошенничестве экс-переводчица посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова пожаловалась в прокуратуру Швейцарии на угрозах в ее адрес со... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:57
2021-07-15T11:57
александр добровинский
мид швейцарии
швейцария
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обвиняемая в мошенничестве экс-переводчица посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова пожаловалась в прокуратуру Швейцарии на угрозах в ее адрес со стороны заместителя посла Тобиаса Привителли, рассказал РИА Новости ее представитель Александр Добровинский.Полуэктову обвиняют в том, что она на поддельных медицинских страховках обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ей грозит до 10 лет лишения свободы, вину она не признает. Судебный процесс по делу начался в марте."Мы направили в прокуратуру Швейцарии заявление на Тобиаса Привителли - министра швейцарского посольства, который устроил против моей подзащитной Натальи Полуэктовой травлю и преследование, сопровождающееся многочисленными нарушениями гражданских прав и уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации. В заявлении мы перечислили факты распространения сведений, порочащих честь и достоинство; разглашения информации, защищенной врачебной тайной; факты лжесвидетельствования и подделки официальных документов и многое другое. Интересно узнать их отношение к правосудию", - рассказал собеседник агентства.В тексте документа (имеется в распоряжении РИА Новости) указывается, что Привителли в 2019 году неоднократно лично, по телефону и через нанятых юристов угрожал Полуэктовой возбуждением уголовного дела, требуя подписать отказ от причитающихся ей накоплений и перестать жаловаться на домогательства и нарушение ее прав в органы власти Швейцарии."Все эти угрозы Привителли воплотил в жизнь. Я обращалась с заявлением о преследованиях в полицию РФ в сентябре 2019 и сентябре 2020 гг. Однако дипломатический статус Привителли помог ему избежать наказания в России. Однако его дипломатический статус делает его ответственным перед юстицией Швейцарии", - указывает Полуэктова в заявлении.Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.Добровинский отмечал, что Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Кроме того, при увольнении ей не доплатили более 5 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам Добровинского, речь идет о 4,5 миллионах.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210317/obvinenie-1601642657.html
https://ria.ru/20210327/shpionazh-1603079559.html
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александр добровинский, мид швейцарии, швейцария, происшествия
11:57 15.07.2021
 
Переводчица Полуэктова пожаловалась на заместителя посла Швейцарии

Экс-переводчица посольства Швейцарии Полуэктова пожаловалась на угрозы от заместителя посла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовое здание посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве
Новое здание посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обвиняемая в мошенничестве экс-переводчица посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова пожаловалась в прокуратуру Швейцарии на угрозах в ее адрес со стороны заместителя посла Тобиаса Привителли, рассказал РИА Новости ее представитель Александр Добровинский.
Полуэктову обвиняют в том, что она на поддельных медицинских страховках обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ей грозит до 10 лет лишения свободы, вину она не признает. Судебный процесс по делу начался в марте.
"Мы направили в прокуратуру Швейцарии заявление на Тобиаса Привителли - министра швейцарского посольства, который устроил против моей подзащитной Натальи Полуэктовой травлю и преследование, сопровождающееся многочисленными нарушениями гражданских прав и уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации. В заявлении мы перечислили факты распространения сведений, порочащих честь и достоинство; разглашения информации, защищенной врачебной тайной; факты лжесвидетельствования и подделки официальных документов и многое другое. Интересно узнать их отношение к правосудию", - рассказал собеседник агентства.
В тексте документа (имеется в распоряжении РИА Новости) указывается, что Привителли в 2019 году неоднократно лично, по телефону и через нанятых юристов угрожал Полуэктовой возбуждением уголовного дела, требуя подписать отказ от причитающихся ей накоплений и перестать жаловаться на домогательства и нарушение ее прав в органы власти Швейцарии.
"Все эти угрозы Привителли воплотил в жизнь. Я обращалась с заявлением о преследованиях в полицию РФ в сентябре 2019 и сентябре 2020 гг. Однако дипломатический статус Привителли помог ему избежать наказания в России. Однако его дипломатический статус делает его ответственным перед юстицией Швейцарии", - указывает Полуэктова в заявлении.
Новое здание посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:06
Защита переводчицы Полуэктовой отвергла обвинения в афере с инвалидностью
Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.
По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.
Добровинский отмечал, что Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Кроме того, при увольнении ей не доплатили более 5 миллионов рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам Добровинского, речь идет о 4,5 миллионах.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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27 марта, 03:32
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Александр ДобровинскийМИД ШвейцарииШвейцарияПроисшествия
 
 
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