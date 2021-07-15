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В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка - РИА Новости, 15.07.2021
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка
По подозрению в жестоком убийстве годовалого ребенка в Бурятии задержан злоупотребляющий алкоголем любовник его бабушки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:09
2021-07-15T14:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По подозрению в жестоком убийстве годовалого ребенка в Бурятии задержан злоупотребляющий алкоголем любовник его бабушки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что полиция Бурятии устанавливает подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, изрезанное тело которого было обнаружено ночью в селе Ильинка. Заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о расследовании, а также поставил дело на контроль в центральном аппарате."По результатам первоначальных следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтевыми пластинами обнаружена кровь, образцы которой в настоящее время переданы экспертам для проведения геномного исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что после допроса мужчины его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа.В СК напомнили, что днем 14 июля жительница села Ильинка привезла маленького сына к бабушке, попросив присмотреть за ним, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила, умыла его, после чего оставила с матерью и ее сожителем, хотя те были пьяны. Через 1,5 часа к правоохранителям поступило от бабушки ребенка сообщение о его смерти - в ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ран."По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.
https://ria.ru/20210712/bastrykin-1740887247.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
14:09 15.07.2021
 
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

В Бурятии СК задержал мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По подозрению в жестоком убийстве годовалого ребенка в Бурятии задержан злоупотребляющий алкоголем любовник его бабушки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что полиция Бурятии устанавливает подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, изрезанное тело которого было обнаружено ночью в селе Ильинка. Заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о расследовании, а также поставил дело на контроль в центральном аппарате.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:18
Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае
"По результатам первоначальных следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтевыми пластинами обнаружена кровь, образцы которой в настоящее время переданы экспертам для проведения геномного исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после допроса мужчины его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа.
В СК напомнили, что днем 14 июля жительница села Ильинка привезла маленького сына к бабушке, попросив присмотреть за ним, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила, умыла его, после чего оставила с матерью и ее сожителем, хотя те были пьяны. Через 1,5 часа к правоохранителям поступило от бабушки ребенка сообщение о его смерти - в ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ран.
"По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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