https://ria.ru/20210715/ubiystvo-1741379425.html

В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка - РИА Новости, 15.07.2021

В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

По подозрению в жестоком убийстве годовалого ребенка в Бурятии задержан злоупотребляющий алкоголем любовник его бабушки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:09

2021-07-15T14:09

2021-07-15T14:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По подозрению в жестоком убийстве годовалого ребенка в Бурятии задержан злоупотребляющий алкоголем любовник его бабушки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что полиция Бурятии устанавливает подозреваемых в жестоком убийстве годовалого ребенка, изрезанное тело которого было обнаружено ночью в селе Ильинка. Заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о расследовании, а также поставил дело на контроль в центральном аппарате."По результатам первоначальных следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтевыми пластинами обнаружена кровь, образцы которой в настоящее время переданы экспертам для проведения геномного исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что после допроса мужчины его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа.В СК напомнили, что днем 14 июля жительница села Ильинка привезла маленького сына к бабушке, попросив присмотреть за ним, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила, умыла его, после чего оставила с матерью и ее сожителем, хотя те были пьяны. Через 1,5 часа к правоохранителям поступило от бабушки ребенка сообщение о его смерти - в ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ран."По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.

https://ria.ru/20210712/bastrykin-1740887247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия