https://ria.ru/20210715/ubiystvo-1741316533.html
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23 - РИА Новости, 15.07.2021
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T05:03
2021-07-15T05:03
2021-07-15T05:11
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции.Ранее сообщалось о задержании 17 участников преступной группы.Согласно новым данным полиции, задержаны 18 колумбийцев и пять гаитян.Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.
https://ria.ru/20210714/vdova-1741295054.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
05:03 15.07.2021 (обновлено: 05:11 15.07.2021)
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Моиза достигло 23 человек