https://ria.ru/20210715/ubiystvo-1741316533.html

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23 - РИА Новости, 15.07.2021

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23

Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:03

2021-07-15T05:03

2021-07-15T05:11

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции.Ранее сообщалось о задержании 17 участников преступной группы.Согласно новым данным полиции, задержаны 18 колумбийцев и пять гаитян.Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.

https://ria.ru/20210714/vdova-1741295054.html

гаити

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире