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Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23 - РИА Новости, 15.07.2021
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T05:03
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убийство президента гаити
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гаити
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции.Ранее сообщалось о задержании 17 участников преступной группы.Согласно новым данным полиции, задержаны 18 колумбийцев и пять гаитян.Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
05:03 15.07.2021 (обновлено: 05:11 15.07.2021)
 
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Моиза достигло 23 человек

© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23, сообщается в Facebook национальной гаитянской полиции.
Ранее сообщалось о задержании 17 участников преступной группы.
Согласно новым данным полиции, задержаны 18 колумбийцев и пять гаитян.
Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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