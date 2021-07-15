https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html

Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за ЧП в Минске

Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за ЧП в Минске - РИА Новости, 15.07.2021

Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за ЧП в Минске

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с главой авиакомпании Ryanair... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:25

2021-07-15T10:25

2021-07-15T13:16

роман протасевич

светлана тихановская

ryanair

международная организация гражданской авиации

кгб белоруссии

александр лукашенко

ирландия

греция

белоруссия

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с главой авиакомпании Ryanair Майклом О'Лири и обсудила с ним возможность подачи иска к властям Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании, сообщила пресс-служба политика.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича, против которого возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков", задержали. Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Минск возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании, Международная организация гражданской авиации начала расследование и представит 13 сентября доклад по инциденту.Как уточняет пресс-служба в Telegram-канале Тихановской, встреча О'Лири и Тихановской состоялась в среду в центральном офисе Ryanair в Дублине. О'Лири рассказал о собственном расследовании компанией экстренной посадки самолета в аэропорту Минска. Согласно сообщению, он передал Тихановской отчет о результатах расследования и сообщил, что компания работает вместе с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств. Тихановская поблагодарила О'Лири за принципиальную позицию и "предложила поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко (властей Белоруссии – ред.)", назвав инцидент с самолетом Ryanair "угоном".По информации пресс-службы, Тихановская и глава Ryanair обсудили, как инцидент повлиял на компанию и мировой сектор авиаперевозок, "договорились делать всё возможное, чтобы законность и безопасность вернулись как в международное авиапространство, так и в Беларусь". В пресс-службе заявили, что О'Лири согласился рассмотреть предложение Тихановской о приходе Ryanair для работы в Минск и белорусские регионы "после победы демократии".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. Однако Вильнюс отказал Белоруссии в выдаче экс-кандидата.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки оппозиции направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/samolet-1738671811.html

https://ria.ru/20210621/ryanair-1737948800.html

ирландия

греция

белоруссия

дублин

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роман протасевич, светлана тихановская, ryanair, международная организация гражданской авиации, кгб белоруссии, александр лукашенко, ирландия, греция, белоруссия, дублин, в мире