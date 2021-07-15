https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии - РИА Новости, 15.07.2021
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии
Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:20
2021-07-15T18:20
2021-07-15T18:51
наводнение в германии
ангела меркель
владимир путин
в мире
германия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии", - говорится в сообщении.Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://ria.ru/20210715/germaniya-1741430048.html
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наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, в мире, германия
18:20 15.07.2021 (обновлено: 18:51 15.07.2021)
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии
Президент Путин направил канцлеру Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии