https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии

Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии - РИА Новости, 15.07.2021

Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:20

2021-07-15T18:20

2021-07-15T18:51

наводнение в германии

ангела меркель

владимир путин

в мире

германия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии", - говорится в сообщении.Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741430048.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, в мире, германия