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Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии - РИА Новости, 15.07.2021
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии
Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:20
2021-07-15T18:51
наводнение в германии
ангела меркель
владимир путин
в мире
германия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии", - говорится в сообщении.Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, в мире, германия
18:20 15.07.2021 (обновлено: 18:51 15.07.2021)
 
Путин направил Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии

Президент Путин направил канцлеру Меркель соболезнования в связи с наводнением в Германии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии", - говорится в сообщении.
Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:03
На западе Германии объявили ЧС из-за угрозы затопления
 
Наводнение в ГерманииАнгела МеркельВладимир ПутинВ миреГермания
 
 
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