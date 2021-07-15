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СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы - РИА Новости, 15.07.2021
СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
Следствие предъявило обвинение депутату Тобольской гордумы, который на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, сообщает в четверг СУСК РФ по Тюменской области. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:22
2021-07-15T15:22
2021-07-15T15:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение депутату Тобольской гордумы, который на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, сообщает в четверг СУСК РФ по Тюменской области.По данным следствия, вечером во вторник недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который, управляя автомобилем Mercedes, пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Депутат не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля, полагает следствие. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение, считают следователи. Инспектор принял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении, отмечает СК."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области депутату Тобольской городской думы седьмого созыва предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении СУСК.В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет следствие.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия
СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
СК предъявил обвинение депутату Тобольской гордумы, который сбил сотрудника ГИБДД