https://ria.ru/20210715/simferopol-1741358724.html
На детской площадке в Симферополе ребенок получил перелом черепа
На детской площадке в Симферополе ребенок получил перелом черепа - РИА Новости, 15.07.2021
На детской площадке в Симферополе ребенок получил перелом черепа
Шестилетний мальчик получил перелом черепа на одной из детских площадок в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:22
2021-07-15T12:22
2021-07-15T13:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Шестилетний мальчик получил перелом черепа на одной из детских площадок в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ."Проводится проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке в Железнодорожном районе города Симферополя", - говорится в сообщении.Ребенок госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "перелом свода и основания черепа".По данным ведомства, проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Под проверку подпадут лица, ответственные за установку и монтаж детского комплекса, должностные лица, принимавшие данную работу, и ответственные за содержание и обслуживание объекта.
https://ria.ru/20210608/narusheniya-1736117329.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, происшествия
12:22 15.07.2021 (обновлено: 13:04 15.07.2021)
На детской площадке в Симферополе ребенок получил перелом черепа
В Симферополе СК проводит проверку после того, как ребенок получил травму на детской площадке