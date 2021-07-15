https://ria.ru/20210715/sertifikat-1741325017.html
В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации
В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации
В Москве завели уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 пытались внести на портал госуслуг с целью получения... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:57
2021-07-15T08:57
2021-07-15T08:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
людмила нефедова
коронавирус в россии
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Москве завели уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 пытались внести на портал госуслуг с целью получения QR-кодов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг", - сказала Нефедова.По ее словам, прокуратура изучила материал процессуальной проверки по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации."Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и с 25 июня по 7 июля с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на порталы государственных услуг", - пояснила Нефедова.Поскольку при наличии достаточных данных уголовное дело своевременно возбуждено не было, Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.Требование прокурора было рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа).Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/murashko-1741279872.html
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вакцинация россиян от covid-19, людмила нефедова, коронавирус в россии, москва, происшествия
В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации
В Москве возбудили дело о попытке внести фальшивые сертификаты о вакцинации на госуслуги
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
В Москве
завели уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 пытались внести на портал госуслуг с целью получения QR-кодов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
"После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуратура изучила материал процессуальной проверки по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации.
"Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и с 25 июня по 7 июля с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на порталы государственных услуг", - пояснила Нефедова.
Поскольку при наличии достаточных данных уголовное дело своевременно возбуждено не было, Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Требование прокурора было рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа).
Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.