https://ria.ru/20210715/sertifikat-1741325017.html

В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации

В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации

В Москве завели уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 пытались внести на портал госуслуг с целью получения... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:57

2021-07-15T08:57

2021-07-15T08:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

людмила нефедова

коронавирус в россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Москве завели уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 пытались внести на портал госуслуг с целью получения QR-кодов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг", - сказала Нефедова.По ее словам, прокуратура изучила материал процессуальной проверки по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации."Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и с 25 июня по 7 июля с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на порталы государственных услуг", - пояснила Нефедова.Поскольку при наличии достаточных данных уголовное дело своевременно возбуждено не было, Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.Требование прокурора было рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа).Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/murashko-1741279872.html

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html

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вакцинация россиян от covid-19, людмила нефедова, коронавирус в россии, москва, происшествия