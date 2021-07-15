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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210715/sberezheniya-1741317880.html
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год - РИА Новости, 15.07.2021
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
Высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:04
2021-07-15T08:39
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий бабин
россия
федеральная резервная система сша
сша
доллар
экономика
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.Поэтому лучшей валютой для хранения сбережения в ближайшие 6-12 месяцев будет американская.Пока рубль, как отметил специалист, выглядит "относительно сильно" из-за высоких цен на нефть и другие сырьевые товары."В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм", — сказал Бабин.Однако если инфляция в Штатах в последующие месяцы будет оставаться высокой, в какой-то момент может произойти глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению валют развивающихся стран к доллару."В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий", — заключил аналитик.Министерство труда США на этой неделе сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%. Темпы роста цен сохраняются на максимальном уровне с августа 2008 года третий месяц подряд.
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цены на нефть, дмитрий бабин, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, экономика
06:04 15.07.2021 (обновлено: 08:39 15.07.2021)
 
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год

Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн графиками
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
Поэтому лучшей валютой для хранения сбережения в ближайшие 6-12 месяцев будет американская.
Пока рубль, как отметил специалист, выглядит "относительно сильно" из-за высоких цен на нефть и другие сырьевые товары.
"В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм", — сказал Бабин.
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Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков
Однако если инфляция в Штатах в последующие месяцы будет оставаться высокой, в какой-то момент может произойти глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению валют развивающихся стран к доллару.
"В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий", — заключил аналитик.
Министерство труда США на этой неделе сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%. Темпы роста цен сохраняются на максимальном уровне с августа 2008 года третий месяц подряд.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДмитрий БабинРоссияФедеральная резервная система СШАСШАДолларЭкономика
 
 
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