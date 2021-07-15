https://ria.ru/20210715/saratov-1741382540.html

В Саратове грузовик упал на газовую трубу

В Саратове грузовик упал на газовую трубу - РИА Новости, 15.07.2021

В Саратове грузовик упал на газовую трубу

Грузовик в четверг упал с путепровода на газовую трубу в Заводском районе Саратова, что привело к сильному пожару, информации о пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:23

2021-07-15T14:23

2021-07-15T14:36

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Грузовик в четверг упал с путепровода на газовую трубу в Заводском районе Саратова, что привело к сильному пожару, информации о пострадавших нет, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале."По предварительным данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую трубу… Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Просим автомобилистов продумать свой маршрут. Службы проводят необходимые мероприятия, подача газа прекращена. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует", - говорится в сообщении.Все необходимые службы выехали на место, глава Саратова Михаил Исаев поручил руководству районной администрации докладывать о ситуации каждые 15 минут, добавили в мэрии.

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия