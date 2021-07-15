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В Саратове грузовик упал на газовую трубу
В Саратове грузовик упал на газовую трубу - РИА Новости, 15.07.2021
В Саратове грузовик упал на газовую трубу
Грузовик в четверг упал с путепровода на газовую трубу в Заводском районе Саратова, что привело к сильному пожару, информации о пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:23
2021-07-15T14:23
2021-07-15T14:36
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Грузовик в четверг упал с путепровода на газовую трубу в Заводском районе Саратова, что привело к сильному пожару, информации о пострадавших нет, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале."По предварительным данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую трубу… Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Просим автомобилистов продумать свой маршрут. Службы проводят необходимые мероприятия, подача газа прекращена. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует", - говорится в сообщении.Все необходимые службы выехали на место, глава Саратова Михаил Исаев поручил руководству районной администрации докладывать о ситуации каждые 15 минут, добавили в мэрии.
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саратов, происшествия
14:23 15.07.2021 (обновлено: 14:36 15.07.2021)
В Саратове грузовик упал на газовую трубу
Мэрия Саратова сообщила о сильном пожаре из-за упавшего на газовую трубу грузовика