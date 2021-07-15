https://ria.ru/20210715/rebenok-1741359299.html

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете - РИА Новости, 15.07.2021

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете

Следователи нашли и допросили жительницу города Энгельса Саратовской области, бросившую на улице своего новорожденного сына, которого прохожая нашла в мусорном... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:26

2021-07-15T12:26

2021-07-15T15:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

энгельс

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи нашли и допросили жительницу города Энгельса Саратовской области, бросившую на улице своего новорожденного сына, которого прохожая нашла в мусорном пакете возле строительной площадки, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что утром 9 июля прохожая неподалеку от дома 95А по проспекту Фридриха Энгельса услышала плач ребенка, а когда приблизилась, обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина позвонила в службу "112", после чего прибывшие медики госпитализировали младенца. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. О личности матери ничего не сообщалось."Благодаря правильно выдвинутым следственным версиям, их оперативной проверке, а также плотной работе с населением, следователю СК удалось установить личность женщины, совершившей противоправное деяние. Ею оказалась 35-летняя жительница города Энгельса… В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе допроса подозреваемая рассказала следователю СК, что ранним утром 9 июля в своей квартире у нее произошли роды, за медицинской помощью она не обращалась, а поскольку не намеревалась растить ребенка и заниматься его воспитанием, то решила избавиться он него, для чего завернула мальчика в плед и оставила на улице, где его нашла прохожая."Я принесла ребенка в людное место, чтобы его побыстрее нашли и чтобы его сдали в соответственные организации, где ему смогут оказать помощь", - сказала подозреваемая на видео, опубликованном на сайте регионального СУСК. Женщина заявила также, что полностью раскаивается.По данным следствия, у подозреваемой еще имеются дети. "Следователями СК будут проверены условия их жизни и воспитания, а также оперативно приняты меры для обеспечения безопасных условий их жизни. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей подозреваемой", - добавили в ведомстве.Ранее прокуратура области сообщила, что врачи оценивают состояние найденного мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет. Ведомство также проводит собственную проверку по факту обнаружения ребенка в пакете на улице.

https://ria.ru/20210607/prigovor-1736014759.html

https://ria.ru/20210524/moskva-1733680167.html

https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html

россия

энгельс

саратовская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, саратовская область, происшествия