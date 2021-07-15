https://ria.ru/20210715/reabilitatsiya-1741377069.html

Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19

Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19

Пандемия COVID-19 остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. Врачи каждый день сталкиваются не только с новыми случаями... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:38

2021-07-15T16:38

2021-07-15T16:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

пятигорск

здравоохранение

фото

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Пандемия COVID-19 остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. Врачи каждый день сталкиваются не только с новыми случаями заболевания, но и с тяжелыми последствиями инфекции. В этой ситуации возрастает значение реабилитационных программ, и отечественные санатории уже ведут такую работу. Восстановительные процедуры — в фотоленте Ria.ru.

пятигорск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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