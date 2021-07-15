Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19
Все больше специалистов сходятся во мнении, что людям, которые переболели COVID-19, нужна специальная реабилитация.
Все больше специалистов сходятся во мнении, что людям, которые переболели COVID-19, нужна специальная реабилитация.
Восстановление может потребоваться каждому шестому перенесшему инфекцию, отмечают врачи.
Восстановление может потребоваться каждому шестому перенесшему инфекцию, отмечают врачи.
Президент России призвал запустить в стране систему медицинской реабилитации и выделить на нее 100 миллиардов рублей.
Президент России призвал запустить в стране систему медицинской реабилитации и выделить на нее 100 миллиардов рублей.
Уже сегодня специальные восстановительные программы есть в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.
Уже сегодня специальные восстановительные программы есть в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.
Здравницы подключились к этой работе еще в 2020 году, как только начала распространяться новая болезнь.
Здравницы подключились к этой работе еще в 2020 году, как только начала распространяться новая болезнь.
Сегодня в этой работе участвуют более 50 кубанских санаториев и более 20 ставропольских.
Сегодня в этой работе участвуют более 50 кубанских санаториев и более 20 ставропольских.
Постковидную реабилитацию здесь прошли несколько тысяч человек.
Постковидную реабилитацию здесь прошли несколько тысяч человек.
Оздоровительные программы включают в себя медицинское наблюдение и набор процедур, таких как озонотерапия, фитотерапия, лечебные ванны и физкультура.
Оздоровительные программы включают в себя медицинское наблюдение и набор процедур, таких как озонотерапия, фитотерапия, лечебные ванны и физкультура.
Кавказские курорты с их колоссальным опытом могут стать серьезной базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19.
Кавказские курорты с их колоссальным опытом могут стать серьезной базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19.
Впереди — большая работа: оснащение здравниц дополнительным оборудованием, передача технологий реабилитации по разным заболеваниям, подготовка кадров.
Впереди — большая работа: оснащение здравниц дополнительным оборудованием, передача технологий реабилитации по разным заболеваниям, подготовка кадров.