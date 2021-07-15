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Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19
Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19
Пандемия COVID-19 остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. Врачи каждый день сталкиваются не только с новыми случаями... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:38
2021-07-15T16:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пятигорск
здравоохранение
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Пандемия COVID-19 остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. Врачи каждый день сталкиваются не только с новыми случаями заболевания, но и с тяжелыми последствиями инфекции. В этой ситуации возрастает значение реабилитационных программ, и отечественные санатории уже ведут такую работу. Восстановительные процедуры — в фотоленте Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пятигорск, здравоохранение, фото, фото
16:38 15.07.2021 (обновлено: 16:39 15.07.2021)
 

Озонотерапия и лечебные ванны: реабилитация после COVID-19

Читать ria.ru в
Пандемия COVID-19 остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. Врачи каждый день сталкиваются не только с новыми случаями заболевания, но и с тяжелыми последствиями инфекции. В этой ситуации возрастает значение реабилитационных программ, и отечественные санатории уже ведут такую работу. Восстановительные процедуры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Все больше специалистов сходятся во мнении, что людям, которые переболели COVID-19, нужна специальная реабилитация.

Реабилитация перенесших Covid-19 в Пятигорске
1 из 10

Все больше специалистов сходятся во мнении, что людям, которые переболели COVID-19, нужна специальная реабилитация.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Восстановление может потребоваться каждому шестому перенесшему инфекцию, отмечают врачи.

Женщина проходит лечебную процедуру в магнитотурботроне в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Родник в Пятигорске
2 из 10

Восстановление может потребоваться каждому шестому перенесшему инфекцию, отмечают врачи.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Президент России призвал запустить в стране систему медицинской реабилитации и выделить на нее 100 миллиардов рублей.

Занятия дыхательной гимнастикой в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории имени Кирова в Пятигорске
3 из 10

Президент России призвал запустить в стране систему медицинской реабилитации и выделить на нее 100 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Уже сегодня специальные восстановительные программы есть в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.

Женщина на сеансе спелеотерапии в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Пятигорский нарзан в Пятигорске
4 из 10

Уже сегодня специальные восстановительные программы есть в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Здравницы подключились к этой работе еще в 2020 году, как только начала распространяться новая болезнь.

Женщины проходят ингаляции кислородом в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории имени Кирова в Пятигорске
5 из 10

Здравницы подключились к этой работе еще в 2020 году, как только начала распространяться новая болезнь.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Сегодня в этой работе участвуют более 50 кубанских санаториев и более 20 ставропольских.

Мужчина принимает душ Шарко в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Родник в Пятигорске
6 из 10

Сегодня в этой работе участвуют более 50 кубанских санаториев и более 20 ставропольских.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Постковидную реабилитацию здесь прошли несколько тысяч человек.

Женщина на сеансе в барокамере в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Родник в Пятигорске
7 из 10

Постковидную реабилитацию здесь прошли несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Оздоровительные программы включают в себя медицинское наблюдение и набор процедур, таких как озонотерапия, фитотерапия, лечебные ванны и физкультура.

Женщина на занятии по аквааэробике в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Родник в Пятигорске
8 из 10

Оздоровительные программы включают в себя медицинское наблюдение и набор процедур, таких как озонотерапия, фитотерапия, лечебные ванны и физкультура.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Кавказские курорты с их колоссальным опытом могут стать серьезной базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19.

Девушка на приеме у терапевта в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Пятигорский нарзан в Пятигорске
9 из 10

Кавказские курорты с их колоссальным опытом могут стать серьезной базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Впереди — большая работа: оснащение здравниц дополнительным оборудованием, передача технологий реабилитации по разным заболеваниям, подготовка кадров.

Медицинский сотрудник делает укол пациенту в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Пятигорский нарзан в Пятигорске
10 из 10

Впереди — большая работа: оснащение здравниц дополнительным оборудованием, передача технологий реабилитации по разным заболеваниям, подготовка кадров.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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