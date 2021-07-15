https://ria.ru/20210715/puteshestviya-1741414744.html

В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий - РИА Новости, 15.07.2021

В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:54

2021-07-15T16:54

2021-07-15T16:54

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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок, например, путем отмены карантина и тестирований."Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19", - говорится в рекомендациях странам ВОЗ, опубликованных по итогам заседания комитета 14 июля.Комитет организации также рекомендовал государствам рассмотреть подход, основанный на оценке риска, для облегчения международных поездок за счет отмены мер, таких как требования о тестировании или карантине, когда это целесообразно.

https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741361448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, воз, в мире