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https://ria.ru/20210715/puteshestviya-1741414744.html
В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий - РИА Новости, 15.07.2021
В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:54
2021-07-15T16:54
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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок, например, путем отмены карантина и тестирований."Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19", - говорится в рекомендациях странам ВОЗ, опубликованных по итогам заседания комитета 14 июля.Комитет организации также рекомендовал государствам рассмотреть подход, основанный на оценке риска, для облегчения международных поездок за счет отмены мер, таких как требования о тестировании или карантине, когда это целесообразно.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, воз, в мире
16:54 15.07.2021
 
В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

Чрезвычайный комитет ВОЗ рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок, например, путем отмены карантина и тестирований.
"Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19", - говорится в рекомендациях странам ВОЗ, опубликованных по итогам заседания комитета 14 июля.
Комитет организации также рекомендовал государствам рассмотреть подход, основанный на оценке риска, для облегчения международных поездок за счет отмены мер, таких как требования о тестировании или карантине, когда это целесообразно.
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