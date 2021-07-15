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"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России - РИА Новости, 15.07.2021
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:57
2021-07-15T16:42
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
военно-морские силы сша
великобритания
москва
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать провокации после инцидента с эсминцем Defender в Черном море.Многие выразили обеспокоенность действиями британского флота и призвали впредь не совершать столь опрометчивые шаги."Люди вообще мало что знают о России. У нее огромная теневая экономика, никто не может точно оценить ее размер. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что Россия огромна и невероятно богата ресурсами. Именно поэтому иностранные державы веками пытались ее завоевать. Это не Россия идет на Британию, а наоборот", — считает пользователь с ником Travelguy."Да британцам просто скучно, Великобритания уже не та, что раньше, теперь она мягкотелая болтунья, а не страна действий. Это не наши земли — зачем напрашиваться на неприятности?" — задался вопросом Happynews."Пока Запад овладевает искусством нанесения макияжа и разучивает правильные местоимения, спящие Дракон и Медведь пристально следят, покупают информацию и ждут, пока мы не ослабнем. Посмотрите только на всю ту голубизну, что нами управляет. Я лично России не враг", — отметил Hisword."Что вообще наш флот забыл у берегов Крыма?" — недоумевает Alexandra RN Msc."Да русские нами пол вытрут. Когда-то у нас была великая страна, но теперь нас захватила кучка "бдительных" бесхребетных идиотов… Так что лучше не суйтесь в Крым!" — предостерег Unreal Jurn."Королевский флот, как и ВМС США, слишком занят политкорректностью и не готов к бою. Моряки просиживают штаны на лекциях, как не обижать чувства других и так далее. Сражаться с русскими они не могут и не готовы", — подытожили читатели.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что эсминец преднамеренно пересек границу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/esminets-1740865785.html
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россия
черное море
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, военно-морские силы сша, великобритания, москва
15:57 15.07.2021 (обновлено: 16:42 15.07.2021)
 
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России

Читатели Daily Mail предостерегли Британию от новых провокаций в адрес России

© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать провокации после инцидента с эсминцем Defender в Черном море.
Многие выразили обеспокоенность действиями британского флота и призвали впредь не совершать столь опрометчивые шаги.
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"Люди вообще мало что знают о России. У нее огромная теневая экономика, никто не может точно оценить ее размер. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что Россия огромна и невероятно богата ресурсами. Именно поэтому иностранные державы веками пытались ее завоевать. Это не Россия идет на Британию, а наоборот", — считает пользователь с ником Travelguy.
"Да британцам просто скучно, Великобритания уже не та, что раньше, теперь она мягкотелая болтунья, а не страна действий. Это не наши земли — зачем напрашиваться на неприятности?" — задался вопросом Happynews.
"Пока Запад овладевает искусством нанесения макияжа и разучивает правильные местоимения, спящие Дракон и Медведь пристально следят, покупают информацию и ждут, пока мы не ослабнем. Посмотрите только на всю ту голубизну, что нами управляет. Я лично России не враг", — отметил Hisword.
"Что вообще наш флот забыл у берегов Крыма?" — недоумевает Alexandra RN Msc.
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"Да русские нами пол вытрут. Когда-то у нас была великая страна, но теперь нас захватила кучка "бдительных" бесхребетных идиотов… Так что лучше не суйтесь в Крым!" — предостерег Unreal Jurn.
"Королевский флот, как и ВМС США, слишком занят политкорректностью и не готов к бою. Моряки просиживают штаны на лекциях, как не обижать чувства других и так далее. Сражаться с русскими они не могут и не готовы", — подытожили читатели.
Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения судна.
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что эсминец преднамеренно пересек границу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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