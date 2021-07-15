https://ria.ru/20210715/provokatsii-1741402278.html

"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России

"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России - РИА Новости, 15.07.2021

"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России

Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:57

2021-07-15T15:57

2021-07-15T16:42

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

черное море

военно-морские силы сша

великобритания

москва

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать провокации после инцидента с эсминцем Defender в Черном море.Многие выразили обеспокоенность действиями британского флота и призвали впредь не совершать столь опрометчивые шаги."Люди вообще мало что знают о России. У нее огромная теневая экономика, никто не может точно оценить ее размер. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что Россия огромна и невероятно богата ресурсами. Именно поэтому иностранные державы веками пытались ее завоевать. Это не Россия идет на Британию, а наоборот", — считает пользователь с ником Travelguy."Да британцам просто скучно, Великобритания уже не та, что раньше, теперь она мягкотелая болтунья, а не страна действий. Это не наши земли — зачем напрашиваться на неприятности?" — задался вопросом Happynews."Пока Запад овладевает искусством нанесения макияжа и разучивает правильные местоимения, спящие Дракон и Медведь пристально следят, покупают информацию и ждут, пока мы не ослабнем. Посмотрите только на всю ту голубизну, что нами управляет. Я лично России не враг", — отметил Hisword."Что вообще наш флот забыл у берегов Крыма?" — недоумевает Alexandra RN Msc."Да русские нами пол вытрут. Когда-то у нас была великая страна, но теперь нас захватила кучка "бдительных" бесхребетных идиотов… Так что лучше не суйтесь в Крым!" — предостерег Unreal Jurn."Королевский флот, как и ВМС США, слишком занят политкорректностью и не готов к бою. Моряки просиживают штаны на лекциях, как не обижать чувства других и так далее. Сражаться с русскими они не могут и не готовы", — подытожили читатели.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что эсминец преднамеренно пересек границу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210712/esminets-1740865785.html

https://ria.ru/20210630/provokatsii-1739325271.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

россия

черное море

великобритания

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, военно-морские силы сша, великобритания, москва