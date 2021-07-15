https://ria.ru/20210715/provokatsii-1741402278.html
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России - РИА Новости, 15.07.2021
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:57
2021-07-15T15:57
2021-07-15T16:42
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
военно-морские силы сша
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287582_0:387:2952:2048_1920x0_80_0_0_a3b7597dc9a566ae6c7914a8fa42f081.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря российского Совета безопасности Михаила Попова о том, что Москва будет жестко пресекать провокации после инцидента с эсминцем Defender в Черном море.Многие выразили обеспокоенность действиями британского флота и призвали впредь не совершать столь опрометчивые шаги."Люди вообще мало что знают о России. У нее огромная теневая экономика, никто не может точно оценить ее размер. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что Россия огромна и невероятно богата ресурсами. Именно поэтому иностранные державы веками пытались ее завоевать. Это не Россия идет на Британию, а наоборот", — считает пользователь с ником Travelguy."Да британцам просто скучно, Великобритания уже не та, что раньше, теперь она мягкотелая болтунья, а не страна действий. Это не наши земли — зачем напрашиваться на неприятности?" — задался вопросом Happynews."Пока Запад овладевает искусством нанесения макияжа и разучивает правильные местоимения, спящие Дракон и Медведь пристально следят, покупают информацию и ждут, пока мы не ослабнем. Посмотрите только на всю ту голубизну, что нами управляет. Я лично России не враг", — отметил Hisword."Что вообще наш флот забыл у берегов Крыма?" — недоумевает Alexandra RN Msc."Да русские нами пол вытрут. Когда-то у нас была великая страна, но теперь нас захватила кучка "бдительных" бесхребетных идиотов… Так что лучше не суйтесь в Крым!" — предостерег Unreal Jurn."Королевский флот, как и ВМС США, слишком занят политкорректностью и не готов к бою. Моряки просиживают штаны на лекциях, как не обижать чувства других и так далее. Сражаться с русскими они не могут и не готовы", — подытожили читатели.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что эсминец преднамеренно пересек границу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210712/esminets-1740865785.html
https://ria.ru/20210630/provokatsii-1739325271.html
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
россия
черное море
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287582_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e8242f6a6f8cd29ebf3f4851aa8e9d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, военно-морские силы сша, великобритания, москва
15:57 15.07.2021 (обновлено: 16:42 15.07.2021)
"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
Читатели Daily Mail предостерегли Британию от новых провокаций в адрес России