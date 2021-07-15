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Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников
Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников - РИА Новости, 15.07.2021
Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников
Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:08
2021-07-15T13:08
детские пособия
россия
социальные выплаты
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату - 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек" , - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.Он напомнил, что такую выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html
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детские пособия, россия, социальные выплаты, михаил мишустин, владимир путин, общество
13:08 15.07.2021
 
Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Премьер-министр Мишустин: кабмин выделит 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату - 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек" , - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.
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Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников
Он напомнил, что такую выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.
Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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Детские пособияРоссиясоциальные выплатыМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
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