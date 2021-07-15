https://ria.ru/20210715/pravitelstvo-1741367469.html

Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников - РИА Новости, 15.07.2021

Правительство выделило 200 миллиардов рублей на выплаты для школьников

Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:08

2021-07-15T13:08

2021-07-15T13:08

детские пособия

россия

социальные выплаты

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату - 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек" , - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.Он напомнил, что такую выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают обучение.Мишустин отметил, что заявление на получение этих средств родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/deti-1741181134.html

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детские пособия, россия, социальные выплаты, михаил мишустин, владимир путин, общество