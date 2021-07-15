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Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов - РИА Новости, 15.07.2021
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов
Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:51
2021-07-15T13:00
михаил мишустин
правительство рф
россия
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы - 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов, и необходимо как можно скорее довести их до субъектов", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.
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михаил мишустин, правительство рф, россия, экономика
12:51 15.07.2021 (обновлено: 13:00 15.07.2021)
 
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов

Председатель правительства Мишустин: кабмин выделит 50 миллиардов рублей на поддержку регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы - 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов, и необходимо как можно скорее довести их до субъектов", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
00:40
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Михаил МишустинПравительство РФРоссияЭкономика
 
 
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