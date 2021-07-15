https://ria.ru/20210715/pravitelstvo-1741364220.html

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов - РИА Новости, 15.07.2021

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов

Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:51

2021-07-15T12:51

2021-07-15T13:00

михаил мишустин

правительство рф

россия

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы - 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов, и необходимо как можно скорее довести их до субъектов", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.

https://ria.ru/20210715/vlast-1741310272.html

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2021

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михаил мишустин, правительство рф, россия, экономика