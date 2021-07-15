https://ria.ru/20210715/polozhenie-1741319607.html

Американский офицер предупредил об опасном положении Украины

Американский офицер предупредил об опасном положении Украины - РИА Новости, 15.07.2021

Американский офицер предупредил об опасном положении Украины

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T07:30

2021-07-15T07:30

2021-07-15T12:03

россия

евгений мураев

национальный совет реформ

михаил саакашвили

одесская область

грузия

военно-морские силы сша

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан I ранга ВМС США Гарри Табах, трансляцию вел "Укринформ".Он отметил, что это касается экономической, военной, политической и дипломатических сфер.По словам Табаха, внутри страны происходят "большие подрывные действия", которые подвергают ее опасности.При этом экс-представитель НАТО добавил, что лидерам ведущих европейских государств "выгодно", чтобы республика "пропала с радаров".Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина в будущем может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части. О такой возможности также рассказывал и глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

https://ria.ru/20210713/potok-1741013192.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

россия

одесская область

грузия

украина

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россия, евгений мураев, национальный совет реформ, михаил саакашвили, одесская область, грузия, военно-морские силы сша, верховная рада украины, нато, украина, в мире