Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/politsiya-1741344821.html
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия - РИА Новости, 15.07.2021
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия
Полиция Красноярского края назначила проверку из-за "нерегламентированного выстрела", который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:15
2021-07-15T11:15
гумвд
здоровье - общество
красноярский край
северо-енисейский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/95550/12/955501223_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_e369c36c07177649a75c0637c34ad388.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Красноярского края назначила проверку из-за "нерегламентированного выстрела", который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю.Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах: согласно ролику, женщина едва не застрелилась, нажав на курок, когда патрон оставался в патроннике."Руководством ГУМВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия, допущенного сотрудницей отделения МВД России по Северо-Енисейскому району", - сообщили в пресс-службе.Предварительно установлено, что сотрудница в присутствии ответственного сотрудника при сдаче полученного ранее табельного оружия "допустила грубое нарушение техники безопасности, в результате чего произвела нерегламентированный выстрел". Пострадавших в результате инцидента нет."В ходе проверки будут обстоятельства случившегося, дана оценка уровня профессиональной подготовки сотрудников районного отдела, непосредственные руководители будут привлечены к ответственности", - также добавили в пресс-службе.Северо-Енисейский район - отдаленный район, расположен в 660 километрах от Красноярска.
https://ria.ru/20210529/politsiya-1734703854.html
https://ria.ru/20210414/deboshir-1728301332.html
красноярский край
северо-енисейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/95550/12/955501223_44:0:1815:1328_1920x0_80_0_0_d01a5ac3d60fc3be846ee92f59a15d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, здоровье - общество, красноярский край, северо-енисейский район, происшествия
11:15 15.07.2021
 
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия

В Красноярском крае сотрудница полиции, сдавая табельное оружие, случайно выстрелила

© РИА Новости / Александр ПаниотовПолиция Красноярска
Полиция Красноярска - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Красноярского края назначила проверку из-за "нерегламентированного выстрела", который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю.
Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах: согласно ролику, женщина едва не застрелилась, нажав на курок, когда патрон оставался в патроннике.
Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
29 мая, 10:30
В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
"Руководством ГУМВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия, допущенного сотрудницей отделения МВД России по Северо-Енисейскому району", - сообщили в пресс-службе.
Предварительно установлено, что сотрудница в присутствии ответственного сотрудника при сдаче полученного ранее табельного оружия "допустила грубое нарушение техники безопасности, в результате чего произвела нерегламентированный выстрел". Пострадавших в результате инцидента нет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 18:37
В Казани полицейский застрелил дебошира с ножом
"В ходе проверки будут обстоятельства случившегося, дана оценка уровня профессиональной подготовки сотрудников районного отдела, непосредственные руководители будут привлечены к ответственности", - также добавили в пресс-службе.
Северо-Енисейский район - отдаленный район, расположен в 660 километрах от Красноярска.
 
ГУМВДЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайСеверо-Енисейский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
Лента новостейМолния