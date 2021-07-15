https://ria.ru/20210715/politsiya-1741344821.html
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия - РИА Новости, 15.07.2021
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия
Полиция Красноярского края назначила проверку из-за "нерегламентированного выстрела", который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:15
2021-07-15T11:15
2021-07-15T11:15
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красноярский край
северо-енисейский район
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Красноярского края назначила проверку из-за "нерегламентированного выстрела", который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю.Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах: согласно ролику, женщина едва не застрелилась, нажав на курок, когда патрон оставался в патроннике."Руководством ГУМВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия, допущенного сотрудницей отделения МВД России по Северо-Енисейскому району", - сообщили в пресс-службе.Предварительно установлено, что сотрудница в присутствии ответственного сотрудника при сдаче полученного ранее табельного оружия "допустила грубое нарушение техники безопасности, в результате чего произвела нерегламентированный выстрел". Пострадавших в результате инцидента нет."В ходе проверки будут обстоятельства случившегося, дана оценка уровня профессиональной подготовки сотрудников районного отдела, непосредственные руководители будут привлечены к ответственности", - также добавили в пресс-службе.Северо-Енисейский район - отдаленный район, расположен в 660 километрах от Красноярска.
https://ria.ru/20210529/politsiya-1734703854.html
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гумвд, здоровье - общество, красноярский край, северо-енисейский район, происшествия
В Сибири сотрудница полиции едва не застрелилась при сдаче оружия
В Красноярском крае сотрудница полиции, сдавая табельное оружие, случайно выстрелила