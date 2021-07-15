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МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня - РИА Новости, 15.07.2021
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня
Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:45
2021-07-15T16:45
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час, с сохранением до конца суток 15 июля местами в г. Москве сохранится гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее ведомство предупреждало о непогоде в четверг в Москве до 23.00.Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам - обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Гроза и град: кадры ливня в Москве
Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков
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видео, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
2021-07-15T16:45
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16:45 15.07.2021
 
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня

Московский главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и сильном ветре до конца дня

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из улиц в Москве во время дождя
Автомобили на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час, с сохранением до конца суток 15 июля местами в г. Москве сохранится гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство предупреждало о непогоде в четверг в Москве до 23.00.
Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам - обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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