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МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня - РИА Новости, 15.07.2021

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до конца дня

Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:45

2021-07-15T16:45

2021-07-15T16:45

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС продлил предупреждение о грозе, дожде, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час, с сохранением до конца суток 15 июля местами в г. Москве сохранится гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее ведомство предупреждало о непогоде в четверг в Москве до 23.00.Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам - обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

москва

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видео, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество