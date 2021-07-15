https://ria.ru/20210715/podrostok-1741425925.html

В Подмосковье на подростка упало дерево

В Подмосковье на подростка упало дерево - РИА Новости, 15.07.2021

В Подмосковье на подростка упало дерево

Пятнадцатилетний подросток получил травму головы при падении дерева в городском округе Истра Московской области, пострадавший доставлен в больницу Красногорска, РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:45

красногорск

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил травму головы при падении дерева в городском округе Истра Московской области, пострадавший доставлен в больницу Красногорска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Манихино в результате падения дерева пострадал подросток в возрасте 15 лет", - сказала собеседник агентства.По его словам, пострадавший с раной головы доставлен в городскую клиническую больницу №1 Красногорска. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210715/veter-1741395061.html

красногорск

московская область (подмосковье)

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, московская область (подмосковье), истра, происшествия