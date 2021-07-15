https://ria.ru/20210715/podrostok-1741425925.html
В Подмосковье на подростка упало дерево
В Подмосковье на подростка упало дерево - РИА Новости, 15.07.2021
В Подмосковье на подростка упало дерево
Пятнадцатилетний подросток получил травму головы при падении дерева в городском округе Истра Московской области, пострадавший доставлен в больницу Красногорска, РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:41
2021-07-15T17:41
2021-07-15T17:45
красногорск
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил травму головы при падении дерева в городском округе Истра Московской области, пострадавший доставлен в больницу Красногорска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Манихино в результате падения дерева пострадал подросток в возрасте 15 лет", - сказала собеседник агентства.По его словам, пострадавший с раной головы доставлен в городскую клиническую больницу №1 Красногорска. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210715/veter-1741395061.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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красногорск, московская область (подмосковье), истра, происшествия
17:41 15.07.2021 (обновлено: 17:45 15.07.2021)
В Подмосковье на подростка упало дерево
Дерево упало на 15-летнего подростка в подмосковной Истре