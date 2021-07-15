https://ria.ru/20210715/peskov-1741362302.html

Песков рассказал о ремонте региональных дорог

Песков рассказал о ремонте региональных дорог - РИА Новости, 15.07.2021

Песков рассказал о ремонте региональных дорог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с региональными дорогами сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:43

2021-07-15T12:43

2021-07-15T13:05

дмитрий песков

германия

омск

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с региональными дорогами сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных трасс."В целом, наверное, действительно таких, к сожалению, мест много - у нас все-таки страна большая, проблемы с дорогами региональными сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных дорожных сетей. Здесь действительно продвижение заметно невооруженным глазом", - заявил Песков, комментируя историю о жителях Омска, которые обратились за помощью в ремонте дороги к ФРГ.

https://ria.ru/20210715/selo-1741360845.html

германия

омск

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дмитрий песков, германия, омск, общество