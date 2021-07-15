https://ria.ru/20210715/peskov-1741361624.html
Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки
Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки - РИА Новости, 15.07.2021
Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки
В Кремле еще не видели заявлений разведки Британии по обвинению РФ и Китая в подрывной работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:40
2021-07-15T12:40
2021-07-15T12:40
россия
дмитрий песков
китай
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кремле еще не видели заявлений разведки Британии по обвинению РФ и Китая в подрывной работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, честно говоря, мы не видели пока, не ознакомились", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о заявлении главы военной разведки Британии, который заявил, что РФ и Китай якобы ведут подрывную работу.
https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html
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россия, дмитрий песков, китай, в мире
Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки
Песков ответил на вопрос об обвинениях в адрес России и Китая со стороны британской разведки