https://ria.ru/20210715/peskov-1741361624.html

Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки

Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки - РИА Новости, 15.07.2021

Песков ответил на вопрос о заявлении британской разведки

В Кремле еще не видели заявлений разведки Британии по обвинению РФ и Китая в подрывной работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:40

2021-07-15T12:40

2021-07-15T12:40

россия

дмитрий песков

китай

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кремле еще не видели заявлений разведки Британии по обвинению РФ и Китая в подрывной работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, честно говоря, мы не видели пока, не ознакомились", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о заявлении главы военной разведки Британии, который заявил, что РФ и Китай якобы ведут подрывную работу.

https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html

россия

китай

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россия, дмитрий песков, китай, в мире