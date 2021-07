https://ria.ru/20210715/perevorot-1741317082.html

CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Высокопоставленные американские генералы опасались, что Дональд Трамп попытается совершить переворот после проигранных в ноябре 2020 года президентских выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post.Книга "Я один могу исправить это" (I alone can fix it) журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера посвящена последнему году пребывания Трампа на посту президента США.В отрывках из книги говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента"."Они (Трамп и его соратники - ред.) могут попытаться, но у них ничего не получится. Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием", - сказал Милли, чьи слова приводит канал, своим помощникам.Как отмечает телеканал, Леонниг и Ракер пишут, что Милли рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями тогдашнего президента США о фальсификации на выборах."Это момент (поджога - ред.) Рейхстага", - говорил Милли.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

