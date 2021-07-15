CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
CNN: американские генералы боялись, что Трамп попытается совершить переворот после выборов
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Высокопоставленные американские генералы опасались, что Дональд Трамп попытается совершить переворот после проигранных в ноябре 2020 года президентских выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post.
Книга "Я один могу исправить это" (I alone can fix it) журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера посвящена последнему году пребывания Трампа на посту президента США.
В отрывках из книги говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента".
"Они (Трамп и его соратники - ред.) могут попытаться, но у них ничего не получится. Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием", - сказал Милли, чьи слова приводит канал, своим помощникам.
Как отмечает телеканал, Леонниг и Ракер пишут, что Милли рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями тогдашнего президента США о фальсификации на выборах.
"Это момент (поджога - ред.) Рейхстага", - говорил Милли.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.