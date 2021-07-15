16:17 15.07.2021 (обновлено: 17:05 15.07.2021)
В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
Business Insider: США переоценили стратегическую значимость Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze в Черном море
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021.
По мнению колумниста, недавние учения в Черном море не отвечают интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, а присутствие американской армии на них — ненужная и опасная провокация.
Автор статьи считает маневры контрпродуктивными: они начались всего через неделю после скандального инцидента с британским эсминцем Defender и российскими истребителями у берегов Крыма. При этом уже на церемонии открытия учений в Одессе стало понятно, что их главная задача — подготовка к войне с Россией. Об этом свидетельствуют слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, который назвал Sea Breeze 2021 "мощным сигналом", говорится в публикации.
По мнению Макканна, утверждения американских военных о солидарности с Киевом зиждутся на серьезных логических просчетах, а происходящее в Черном море не представляет угрозы национальной безопасности США.
"Стратегическая значимость Украины для Соединенных Штатов переоценена. Она не союзник и не член НАТО — и не должна им быть, а периодическими намеками на грядущее вхождение страны в альянс Вашингтон лишь рискует осложнить урегулирование между Киевом и Москвой", — пишет он.
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"Судите сами. Призванные защитить Украину маневры Sea Breeze проводятся ежегодно. Тем не менее Крым, несмотря на все учения, вошел в состав России в 2014 году", — подчеркнул автор.
Макканн указал, что американская клятва солидарности с Киевом теперь кажется несбыточным обещанием: по его мнению, уже маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы.
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