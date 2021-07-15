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В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины - РИА Новости, 15.07.2021
В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:17
2021-07-15T17:05
россия
sea breeze
одесса
сша
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021.По мнению колумниста, недавние учения в Черном море не отвечают интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, а присутствие американской армии на них — ненужная и опасная провокация.Автор статьи считает маневры контрпродуктивными: они начались всего через неделю после скандального инцидента с британским эсминцем Defender и российскими истребителями у берегов Крыма. При этом уже на церемонии открытия учений в Одессе стало понятно, что их главная задача — подготовка к войне с Россией. Об этом свидетельствуют слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, который назвал Sea Breeze 2021 "мощным сигналом", говорится в публикации.По мнению Макканна, утверждения американских военных о солидарности с Киевом зиждутся на серьезных логических просчетах, а происходящее в Черном море не представляет угрозы национальной безопасности США.Колумнист убежден, что репутация Америки может сильно пострадать, если она продолжит подчеркивать свои обязательства перед Украиной. Сторонники совместных учений указывают на их вклад в "сдерживание" России, однако этот аргумент не выдерживает никакой критики, отмечается в тексте Business Insider."Судите сами. Призванные защитить Украину маневры Sea Breeze проводятся ежегодно. Тем не менее Крым, несмотря на все учения, вошел в состав России в 2014 году", — подчеркнул автор.Макканн указал, что американская клятва солидарности с Киевом теперь кажется несбыточным обещанием: по его мнению, уже маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210703/gibel-1739708731.html
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россия, sea breeze, одесса, сша, киев, украина, в мире
16:17 15.07.2021 (обновлено: 17:05 15.07.2021)
 
В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины

Business Insider: США переоценили стратегическую значимость Украины

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021.
По мнению колумниста, недавние учения в Черном море не отвечают интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, а присутствие американской армии на них — ненужная и опасная провокация.
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3 июля, 06:24
"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
Автор статьи считает маневры контрпродуктивными: они начались всего через неделю после скандального инцидента с британским эсминцем Defender и российскими истребителями у берегов Крыма. При этом уже на церемонии открытия учений в Одессе стало понятно, что их главная задача — подготовка к войне с Россией. Об этом свидетельствуют слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, который назвал Sea Breeze 2021 "мощным сигналом", говорится в публикации.
По мнению Макканна, утверждения американских военных о солидарности с Киевом зиждутся на серьезных логических просчетах, а происходящее в Черном море не представляет угрозы национальной безопасности США.
"Стратегическая значимость Украины для Соединенных Штатов переоценена. Она не союзник и не член НАТО — и не должна им быть, а периодическими намеками на грядущее вхождение страны в альянс Вашингтон лишь рискует осложнить урегулирование между Киевом и Москвой", — пишет он.
Колумнист убежден, что репутация Америки может сильно пострадать, если она продолжит подчеркивать свои обязательства перед Украиной. Сторонники совместных учений указывают на их вклад в "сдерживание" России, однако этот аргумент не выдерживает никакой критики, отмечается в тексте Business Insider.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 08:00
США, Россия и Европа объединились против Украины
"Судите сами. Призванные защитить Украину маневры Sea Breeze проводятся ежегодно. Тем не менее Крым, несмотря на все учения, вошел в состав России в 2014 году", — подчеркнул автор.
Макканн указал, что американская клятва солидарности с Киевом теперь кажется несбыточным обещанием: по его мнению, уже маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:41
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
 
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