https://ria.ru/20210715/pereotsenka-1741405633.html

В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины

В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины - РИА Новости, 15.07.2021

В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины

Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:17

2021-07-15T16:17

2021-07-15T17:05

россия

sea breeze

одесса

сша

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в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Скотт Макканн раскритиковал Соединенные Штаты за участие в маневрах Sea Breeze 2021.По мнению колумниста, недавние учения в Черном море не отвечают интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, а присутствие американской армии на них — ненужная и опасная провокация.Автор статьи считает маневры контрпродуктивными: они начались всего через неделю после скандального инцидента с британским эсминцем Defender и российскими истребителями у берегов Крыма. При этом уже на церемонии открытия учений в Одессе стало понятно, что их главная задача — подготовка к войне с Россией. Об этом свидетельствуют слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, который назвал Sea Breeze 2021 "мощным сигналом", говорится в публикации.По мнению Макканна, утверждения американских военных о солидарности с Киевом зиждутся на серьезных логических просчетах, а происходящее в Черном море не представляет угрозы национальной безопасности США.Колумнист убежден, что репутация Америки может сильно пострадать, если она продолжит подчеркивать свои обязательства перед Украиной. Сторонники совместных учений указывают на их вклад в "сдерживание" России, однако этот аргумент не выдерживает никакой критики, отмечается в тексте Business Insider."Судите сами. Призванные защитить Украину маневры Sea Breeze проводятся ежегодно. Тем не менее Крым, несмотря на все учения, вошел в состав России в 2014 году", — подчеркнул автор.Макканн указал, что американская клятва солидарности с Киевом теперь кажется несбыточным обещанием: по его мнению, уже маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210703/gibel-1739708731.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html

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россия, sea breeze, одесса, сша, киев, украина, в мире