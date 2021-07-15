https://ria.ru/20210715/otpusk-1741349081.html

Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов

Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 15.07.2021

Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов

Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:39

2021-07-15T11:39

2021-07-15T12:08

россия

анна кузнецова

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Надеюсь, это предложение войдет в народную программу – предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами - ред.) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России"Кроме того, омбудсмен предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов, ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов."Безусловно, приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено", - отметила Кузнецова.В народную программу "Единой России" омбудсмен также предложила включить предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями."Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату", - отметила Кузнецова.

https://ria.ru/20210708/kuznetsova-1740412529.html

https://ria.ru/20210708/posobie-1740417872.html

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россия, анна кузнецова, единая россия, общество