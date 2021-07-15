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Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов
Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 15.07.2021
Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов
Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:39
2021-07-15T12:08
россия
анна кузнецова
единая россия
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Надеюсь, это предложение войдет в народную программу – предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами - ред.) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России"Кроме того, омбудсмен предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов, ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов."Безусловно, приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено", - отметила Кузнецова.В народную программу "Единой России" омбудсмен также предложила включить предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями."Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату", - отметила Кузнецова.
https://ria.ru/20210708/kuznetsova-1740412529.html
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россия, анна кузнецова, единая россия, общество
11:39 15.07.2021 (обновлено: 12:08 15.07.2021)
 
Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов

Детский омбудсмен Кузнецова предложила давать дополнительный отпуск родителям детей-инвалидов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Надеюсь, это предложение войдет в народную программу – предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами - ред.) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России"
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Кроме того, омбудсмен предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов, ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов.
"Безусловно, приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено", - отметила Кузнецова.
В народную программу "Единой России" омбудсмен также предложила включить предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.
"Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату", - отметила Кузнецова.
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РоссияАнна КузнецоваЕдиная РоссияОбщество
 
 
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