11:39 15.07.2021 (обновлено: 12:08 15.07.2021)
Кузнецова предложила дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов
Детский омбудсмен Кузнецова предложила давать дополнительный отпуск родителям детей-инвалидов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Надеюсь, это предложение войдет в народную программу – предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами - ред.) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России"
Кроме того, омбудсмен предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов, ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов.
"Безусловно, приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено", - отметила Кузнецова.
В народную программу "Единой России" омбудсмен также предложила включить предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.
"Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату", - отметила Кузнецова.